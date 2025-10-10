Foros

El destierro de una generación que defendió la democracia

Costa Rica no necesita desterrar a nadie. Necesita abrazar sus diferencias, sanar sus heridas y volver a reconocerse en su esencia: un pueblo pacífico, solidario y profundamente humano. Esa es la patria que seguiremos defendiendo

Por Montserrat Ruiz Guevara
Hombre con bandera de Costa Rica
Costa Rica no se levantó sobre discursos de odio ni sobre amenazas. Se levantó sobre el trabajo, la educación y la convicción de que en la diferencia también hay patria. (Shutterstock/Shutterstock)







