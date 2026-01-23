Editorial

Editorial: 87% de los ticos cree que ir a votar es importante

De la reciente encuesta del CIEP se desprende que una mayoría de ticos sigue creyendo que el voto es su herramienta más poderosa para incidir en el futuro del país. Pese al desgaste político, el poco entusiasmo de esta campaña y la alta indecisión que aún persiste, vayamos todos a las urnas el 1.° de febrero

EscucharEscuchar
Por La Nación
Padrón electoral, búsqueda de nombre en lista, en padrón. cédula en mano
A poco más de una semana de las elecciones nacionales, abundan los llamados para que todos los ciudadanos vayan a votar. (La Nación/Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialdemocraciaelecciones 2026votarir a votarabstencionismo
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.