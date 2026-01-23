Editorial: 87% de los ticos cree que ir a votar es importante

A poco más de una semana de las elecciones nacionales, abundan los llamados para que todos los ciudadanos vayan a votar.

En medio de una campaña sin mucho entusiasmo, la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) aporta un dato que merece subrayarse: el 87% de los costarricenses considera que la elección del domingo 1.° de febrero es “muy” o “bastante” importante para su vida y para el país.

Ese reconocimiento se acompaña de otro dato relevante: la intención de acudir a las urnas es mayoritaria. Más personas (57,7%) dicen estar motivadas para votar que desmotivadas (42,3%). Es decir, el problema no es el rechazo al sufragio, sino el cansancio de una ciudadanía crítica y exigente, que, aun así, es consciente de que lo que está en juego es relevante para todos. Esto lo confirma el hecho de que, según dicho estudio, solo un 13% estima que los comicios son intrascendentes.

A quienes admiten que esta elección es importante, pero todavía dudan de si acudir o no a las urnas, puede ayudarles mirar lo que ocurre en países vecinos. Y no para llenarse de miedo, sino para entender que cuando un pueblo vota, los resultados tienen mayor legitimidad y el poder encuentra más contrapesos porque se amplía la vigilancia pública y la exigencia de rendición de cuentas.

En Panamá, donde el recuerdo de la dictadura de Manuel Noriega sigue presente, la participación electoral en las elecciones de mayo de 2024 alcanzó un 77% del padrón, la más alta de su historia democrática. Javier Ordinona, asesor y consultor electoral, lo atribuyó a que los panameños no olvidan que “hubo régimen tan fuerte que no permitía las elecciones democráticas”. Y Harry Brown, investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, explicó ese resultado en que la población “salió a votar pensando que, con el voto, tiene el poder de cambiar situaciones que considera indeseables”.

El contraste con Nicaragua es algo que se ha repetido hasta la saciedad. Allí, las elecciones dejaron de ser un mecanismo de libre decisión, como quedó evidenciado en el proceso del año 2021, cuando Daniel Ortega se reeligió con un 75% de los votos tras consolidar el control del Congreso, el Poder Judicial y el tribunal electoral. Es más, los niveles de abstención resultaron imposibles de verificar por la manipulación de las urnas y lo único claro fue la ausencia de competencia luego de que los principales opositores fueran encarcelados o forzados al exilio.

Por eso, quisimos rescatar lo que, en semanas o meses pasados, han dicho algunas voces en este mismo espacio. El estudiante Santiago Ramírez Zamora, del Colegio Marista, de Alajuela, advirtió: “Cuando dejamos de participar, los abusadores se acomodan; cuando no votamos, ellos ganan por default”.

Jaime E. García González, un catedrático universitario jubilado, se dirigió a quienes suelen decir “todos son iguales, por eso no voto”. A ellos, les dijo: “La democracia no es un concurso de simpatía” y “abstenerse (de votar) no castiga al sistema, lo debilita y libera al poder de controles”. Nuestra democracia –para usar sus palabras– se parece más a una casa vieja que a un edificio nuevo. Tiene desgaste, errores acumulados y goteras visibles. Pero –añadió– las casas no se reparan abandonándolas, sino habitándolas, exigiendo arreglos desde dentro y cuidando sus cimientos, en este caso, los tres poderes del Estado y el propio Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

A quienes se amparan en la idea de que votar no vale la pena porque “todo sigue igual”, la educadora Joice Loría Vega los llamó a repensar esa premisa. El abstencionismo, afirmó, “no es una forma de protesta ni un acto de rebeldía cívica; es, en esencia, una renuncia” y remató con la idea de que “el silencio en las urnas no castiga al poder: lo concentra”.

La llamativa campaña ciudadana de vallas lanzada por la empresa de publicidad JC Decaux IMC lo hizo ver con mensajes contundentes: “Nuestra democracia vale la pena” y “Sin tu voto no hay pura vida”. En La Nación nos hemos sumado a ese llamado con publicaciones que insisten en siete contundentes palabras: “Costa Rica está en tus manos. Votá”.

Todas estas frases emergen porque muchos costarricenses aún recuerdan que la conquista de elecciones libres costó vidas y dividió al país. La guerra civil de 1948 tuvo un saldo de entre 2.500 y 3.500 fallecidos en 40 días.

Luego de la fundación de la Segunda República, el país vivió décadas de alta participación, con niveles de abstencionismo por debajo del 20%. Fue a partir de finales de los años 90 cuando el ausentismo empezó a consolidarse en torno al 30% y, en 2022, alcanzó un preocupante 40%.

Sin embargo, aún hay razones para la esperanza. La encuesta del CIEP muestra que un 69% de los costarricenses afirma que votará o está totalmente decidido a hacerlo, una cifra superior al promedio de participación registrado en los comicios de 2022, que fue del 60%. Ese compromiso incluso se eleva al 75% cuando se consulta por la disposición a votar en una eventual segunda ronda, independientemente de cuáles sean las dos candidaturas.

Dichos números sugieren que, aun cuando esta campaña que no haya logrado conectar emocionalmente con la mayoría del electorado y prime un contexto de alta indecisión y desgaste político, sí hay una clara conciencia de que el voto sigue siendo la herramienta más poderosa que tenemos los ciudadanos para incidir en el futuro del país.