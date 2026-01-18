Foros

No votar: la renuncia silenciosa

El abstencionismo no es una forma de protesta ni un acto de rebeldía cívica; es, en esencia, una renuncia. Una renuncia al derecho conquistado, al deber democrático y, sobre todo, a la responsabilidad que implica participar en la toma de decisiones colectivas

EscucharEscuchar
Por Joice Loría Vega
Votar no garantiza gobiernos eficientes ni decisiones acertadas. Ninguna democracia puede ofrecer esa certeza. Pero abstenerse sí garantiza algo: que otros decidan. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Joice Loría Vegaabstencionismoelecciones 2026

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.