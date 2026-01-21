Poco entusiasmo, pero conciencia del voto: así vive Costa Rica la campaña electoral 2026

La encuesta del CIEP dibuja un electorado poco entusiasmado con la campaña, pero consciente del peso político y cívico de la próxima elección nacional.

A pocos días de que se abran las mesas de votación, la campaña electoral avanza en un clima marcado por el desinterés de buena parte de la ciudadanía. Así lo revela la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada este 21 de enero.

Según el estudio, un 78,6% de la población afirma sentir poco o ningún entusiasmo por la campaña electoral actual. En concreto, el 46,3% dijo tener poco entusiasmo y un 32,3% ninguno, mientras que solo un 21,4% manifestó sentirse muy entusiasmado. Los datos reflejan una campaña que no logra conectar emocionalmente con la mayoría del electorado, en un contexto de alta indecisión y desgaste político.

La encuesta también exploró cómo la ciudadanía compara la campaña actual con procesos electorales anteriores. Casi un tercio de las personas (29,5%) considera que prácticamente no ha habido campaña, mientras que un 26,8% la percibe menos intensa que en otras ocasiones.

Al contrario, un 26,4% opina que esta elección ha sido más intensa, y un 17,3% la ve similar a las anteriores, lo que confirma una percepción fragmentada sobre la visibilidad y fuerza de la contienda.

Sin embargo, la apatía expresada por las personas consultadas, no necesariamente se reflejaría en niveles equivalentes de abstención.

Al consultar sobre la motivación para ir a votar, la encuesta evidencia un panorama un poco más alentador: un 57,7% de las personas se declara motivada o muy motivada para acudir a las urnas (25,0% y 32,7%, respectivamente). En contraste, un 42,3% se ubica entre poco o nada motivado.

Esta aparente contradicción se explicaría, en parte, por la percepción generalizada sobre la relevancia de las elecciones. El 87% de la ciudadanía considera que los comicios de 2026 son muy o bastante importantes. Solo un 13% les atribuye poca o ninguna importancia, lo que sugiere que, aun sin entusiasmo, predomina una noción de responsabilidad cívica frente al proceso electoral.

Pese a estas valoraciones dispares, la política mantiene presencia en la vida cotidiana. Un 59,6% de las personas entrevistadas señaló que en los últimos días ha conversado más de política con familiares o amistades, frente a un 40,4% que no ha incrementado ese tipo de intercambios.

Estos datos, según el informe, serían indicativo de que la cercanía de la fecha electoral y la circulación de información en medios y redes sociales estarían activando la discusión política en los entornos cercanos de las personas.

Además, estas conversaciones se desarrollan mayoritariamente sin confrontación: el 86,8% de la población afirma no haber tenido conflictos o discusiones por razones políticas durante la campaña, mientras que solo un 13,2% reconoce haber experimentado complicaciones en sus interacciones.