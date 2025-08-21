Foros

¡Despertemos antes de que sea tarde!: el llamado de un estudiante de 10.° año

Informarse es resistencia. Votar con conciencia es rebelión. Participar es nuestra única salida. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo?

Por Santiago Ramírez Zamora
Señales de alerta, de alarma, señales de tránsito de peligro, SOS, llamado a tener cuidado, a despertar
Si seguimos callados, si seguimos viendo la destrucción de nuestra democracia como “normal”, vamos directo a una dictadura. Estamos llamados a reaccionar en las urnas. (Shutterstock/Shutterstock)







