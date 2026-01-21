Siete de cada diez personas no creen que la elección esté definida, según encuesta del CIEP

Según la más reciente encuesta del CIEP, un 32% del electorado todavía está indeciso. Foto:

Aunque Laura Fernández y el Partido Pueblo Soberano (PPSO) apuntan a ganar la Presidencia en primera ronda, según la última encuesta del CIEP, siete de cada diez entrevistados consideran que no todo está definido.

El 69% de los encuestados por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) descarta que la contienda esté sentenciada y, por el contrario, cree que la bola todavía está en el aire. En cambio, el 31% restante considera que no habrá cambios.

“Estos datos evidencian que una amplia mayoría de las personas aún está expectante del rumbo de la campaña y considera que finalmente será el día de la elección cuando se termine de definir el resultado”, indicó el CIEP.

Según la encuesta, efectuada entre el 12 y el 15 de enero, hay un 32% de personas indecisas, ocho puntos menos que en diciembre.

Fernández domina, por amplia mayoría la intención de voto con un 40%, un porcentaje que sería suficiente para evitar una segunda ronda.

Incluso, el apoyo podría subir hasta el 43%, o bien, caer al 37%, tomando en cuenta que el estudio de opinión tiene un margen de error de tres puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo.

En el último mes, la candidata del chavismo incrementó en diez puntos su número de adeptos, pues en diciembre un 30% se decantaba por ella.

Más atrás en la contienda, permanece con un 8%, sin ninguna variación, Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), seguido de Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), con un 5% (un punto más que en diciembre).

En un triple empate, pero en la misma órbita de Ramos y Dobles —si se toma en cuenta el margen de error de +-3 puntos— están con un 4% Ariel Robles, del Frente Amplio; Fabricio Alvarado, de Nueva República; y José Aguilar Berrocal, de Avanza.

Robles cayó un 1% en el último mes, mientras que Alvarado creció en tres puntos. Aguilar vio catapultadas sus aspiraciones en los últimos días, registrando el mayor crecimiento en la oposición, al pasar de un 0,1% a un 4%.

El candidato de Avanza se vio favorecido tras su intervención en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pues justo después de ese evento se realizó la medición del CIEP.

La encuesta se efectuó a 1.006 personas, a través de teléfono celular, entre el 12 y el 15 de enero.