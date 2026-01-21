Política

Siete de cada diez personas no creen que la elección esté definida, según encuesta del CIEP

Una amplia mayoría todavía está a la expectativa del rumbo de la campaña

Por Natasha Cambronero
Debate Extra - CFIA Auditorio del Museo de los Niños, 20 de enero, 2026. Acuden: Álvaro Ramos, Juan Carlos Hidalgo, Ariel Robles, Natalia Díaz y Claudia Dobles
Según la más reciente encuesta del CIEP, un 32% del electorado todavía está indeciso. Foto: (Rafael Pacheco)







Natasha Cambronero

