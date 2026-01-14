Editorial

Editorial: 27 fallecidos por incendios en 2025, el año más mortífero desde 2018

El año pasado, las llamas devoraron 990 estructuras y las tragedias más letales ocurrieron en cuarterías y viviendas improvisadas. Aparte de una mejor gestión de su presupuesto, el Cuerpo de Bomberos debe insistir en la prevención y promover la masificación de los detectores de humo en los hogares

Por La Nación
Incendio en San Juan de Dios de Desamparados cobró la vida de una mujer y sus tres hijos
En julio de 2025, un incendio en San Juan de Dios de Desamparados cobró las vidas de una mujer y sus tres hijos. Empujados por dificultades económicas, se habían mudado dos meses antes al tercer piso de una cuartería de lata. (Silvia Coto/Silvia Coto)







