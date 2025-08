¿Su casa está preparada para enfrentar un incendio? Estas medidas concretas pueden salvarle la vida

Dos minutos . Solo dos minutos es el margen que, en promedio, tienen las personas para salir con vida junto a su familia en caso de un incendio en el hogar.

Las estadísticas son claras: casi el 40% de los incendios en viviendas de Costa Rica tienen un origen eléctrico, según explica Rolando Leiva, ingeniero de la Unidad de Ingeniería del Cuerpo de Bomberos.

Un electrodoméstico dañado, una extensión sobrecargada o una instalación vieja podrían bastar. Eso significa que el riesgo está más cerca de lo que creemos: puede pasarle a cualquiera.

Por eso, en este Explicador te contamos qué precauciones deberías tener en casa para reducir el riesgo de incendio, ganar segundos valiosos en caso de emergencia y saber cómo actuar mientras llegan los bomberos.

Si estás con prisa, aquí el resumen:

- El sistema eléctrico de tu casa debe estar hecho y revisado por profesionales. Si ves enchufes quemados, cables sueltos o breakers dañados, llamá a un técnico YA.

- Un detector de humo puede darte segundos vitales para evacuar. Instalarlo es sencillo, no requiere un técnico y solo necesita cambiarle la batería una vez al año.

- Si ocurre un incendio, evacuá de inmediato y llamá al 911 desde un lugar seguro . Nunca entrés de nuevo a la casa. Si sos vecino, tu llamada puede hacer la diferencia

Si tenés más tiempo, vamos por partes:

Lo primero que debés tomar en cuenta es que el sistema eléctrico de tu hogar debe haber sido diseñado por un profesional en ingeniería eléctrica. Es decir, un ingeniero o técnico especializado que haya verificado que toda la instalación está en orden.

Porque no, no basta con “el vecino que se la juega”. Si no fue un experto quien hizo la instalación, es hora de tomárselo en serio: la forma en que fue instalada podría ser lo que te mantenga a salvo o, por el contrario, el punto de inicio de un incendio.

Ojo: El sistema eléctrico debe ser revisado por un profesional un máximo de cada 5 años, para inspeccionar que se mantenga en buenas condiciones 👀

Cómo prevenir un incendio en el hogar

Señales de riesgo

Leiva enfatiza que al habitar una vivienda debés de estar atento a una serie de señales que te indicarán si la “situación no anda muy bien”. Así que hacé un checklist a los siguientes puntos:

□ Tomacorrientes y apagadores: Si observás que están con una decoloración distintas a la habitual o se ven carbonizados, es señal de que la instalación podría estar recargada.

□ Caja de breakers : Si las conexiones del panel de interruptores o el centro de carga de tu vivienda están decoloradas, tienen espumado el plástico o hay partes flojas, esto definitivamente es una mala señal.

□ Cableado: Si los cables de tu casa están expuestos a la intemperie y no entubados o protegidos dentro de las paredes también es un indicio para que estés preocupado.

Si marcaste aunque sea una sola señal, debés estar alerta: la instalación eléctrica de tu casa podría no estar en buenas condiciones. En ese caso, lo más recomendable es contactar a un profesional que la revise y realice las reparaciones necesarias.

Medidas clave para prevenir incendios

La principal medida preventiva que recomienda el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica es contar con un plan de emergencias familiar contra incendios. Este lo podés encontrar 👉 !Aquí!

Es un documento en el que, al igual que antes, tenés que hacer checklist a una serie de elementos a tener en cuenta para verificar si tu vivienda es segura.

¿Qué está incluido en el plan de emergencia?

-Detector de humo 👈: Este pequeño dispositivo genera una alerta temprana de aproximadamente 30 segundos antes de que empiece un incendio.

Leiva indicó que de dos a tres minutos es el tiempo en el que se desarrolla por completo un incendio y las posibilidades de sobrevivir son mínimas, en las casas modernas.

El tiempo que tendrías para haber evacuado de la vivienda es muy corto. No obstante, un detector de humo de alertaría y te daría casi minuto y medio para tu familia y vos puedan evacuar con seguridad.

¿Dónde se coloca? Los detectores deben de instalarse en todos los cuartos y salas de tu casa que lleven a la puerta de salida. Estos aparatos no se deben colocar en lugares como la cocina, pues de lo contrario, podrían generar falsas alarmas. De hecho, la reglamentación indica que deben de colocarse, por lo menos, a tres metros separados de donde preparás la comida.

Leiva explica que los detectores de humo son muy fáciles de colocar. Los podés instalar con tornillos o hasta con una cinta de doble cara. No se necesita un técnico especializado para hacerlo. Debés tener en cuenta que todos los años se les debe cambiar la batería.

Ojo 2.0: La vida útil es de aproximadamente 10 años y el costo, según una revisión hecha por este Explicador en páginas web de ferreterías y tiendas para el hogar, ronda entre los ₡7.000 y ₡27.000 👀

-Tener un extintor portátil 👈

Leiva enfatizó en que todos los hogares de Costa Rica deberían de tener un extintor. ¿El del carro cuenta? No. En una emergencia de incendio el carro estaría parqueado fuera del hogar, lo recomendable es contar uno específicamente para dentro de la casa.

Si vas a comprar uno, debés de verificar que esté certificado y anualmente solicitar a una empresa acreditada su inspección para recargarlo y certificarlo año tras año.

Ojo 3.0: Cada seis años se les debe hacer un mantenimiento interno para saber si hay que hacerles cambios.

-Gas envasado 👈

Muchas familias en Costa Rica optan por cocinar con gas envasado. Sin embargo, al hacerlo cometen un error que podría ocasionar un incendio.

La recomendación de Leiva es que los cilindros de gas siempre, repito nuevamente y en mayúscula, SIEMPRE, deben estar fuera del hogar. Ya sea en el patio, jardín o zona ventilada, la parte externa es el lugar obligatorio para colocarlo.

Además, tu casa debe tener un diseño y estructura hechos por un profesional, que conecte el cilindro, desde el exterior, mediante una tubería de acero en el interior de la cocina.

-Salidas del hogar 👈

Como una medida preventiva, toda vivienda debería tener, por lo menos, dos opciones de salida. En el plan de emergencias se debe diseñar cuáles serán.

Ejemplo, la puerta principal, como opción número uno, y una ventana, el balcón o hasta una escalera de una tapia del patio, como opción dos.

Ojo 4.0: El Plan de emergencia familiar no es genérico. Cada familia debe de diseñarlo según sus condiciones y tomar en cuenta quiénes son los miembros y la infraestructura de la casa 👀

¿Qué hacer si ocurre un incendio en su vivienda?

En un escenario en el que tengás que vivir un incendio en tu hogar, la recomendación del experto es SIEMPRE buscar un lugar seguro , siguiendo el Plan familiar de emergencias.

¿Cuál es ese lugar seguro? Leiva indica que afuera de la casa.

Una vez afuera debés de llamar al 911. Es fundamental que conozcás la dirección exacta de tu hogar.

Ojo 5.0: En ocasiones, las familias llaman desde adentro de la casa o salen y luego entran por el celular para avisar a las autoridades, lo cual no se debe hacer 👀