Sucesos

Detectores de humo en Costa Rica, la inversión mínima que puede salvar su vida: precios y dónde comprarlos

Según Bomberos, el tiempo promedio que tienen las personas para escapar con vida de un incendio es de solo dos minutos, por eso los detectores de humo pueden ser vitales

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
El Cuerpo de Bomberos recordó la importancia de instalar detectores de humo en cada hogar.
El Cuerpo de Bomberos recordó la importancia de instalar detectores de humo en cada hogar. Foto: (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
detectores de humoincendiosCuerpo de Bomberos
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.