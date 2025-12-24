Detectores de humo en Costa Rica, la inversión mínima que puede salvar su vida: precios y dónde comprarlos

El Cuerpo de Bomberos recordó la importancia de instalar detectores de humo en cada hogar. Foto:

“Un pequeño dispositivo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”. Así lo advierte el Cuerpo de Bomberos, que resalta la importancia de instalar detectores de humo en los hogares para proteger a las familias ante posibles incendios.

“Hoy, 26 personas, entre ellas seis menores, dos adultos mayores y 18 adultos, no estarán junto a sus familias en esta Navidad, tras perder la vida a consecuencia de incendios”, lamentó Bomberos.

¿Por qué son importantes? Porque el margen, en promedio, que tienen las personas para salir con vida, junto a su familia, en caso de un incendio en el hogar, es de solo dos minutos.

Casi el 40% de los incendios en viviendas se deben a fallas eléctricas, precisó Bomberos.

¿Cómo prevenir un incendio en el hogar?

Precios y lugares

Una revisión realizada por La Nación, en la web, determinó que los precios de los detectores de humo varían según la tienda y el modelo.

En EPA, el precio más cómodo, según la revisión, es de ¢13.995. Un sensor de movimiento con campana inalámbrica cuesta ¢24.950. Mientras que una alarma de gas explosivo y monóxido de carbono pantalla digital vale ¢56.750.

En Radioshack el precio es de ¢26.990 por un “detector de humo inteligente”. Mientras que en el sitio web Steren el costo es de ¢9.900.

En Ferretería Brenes, según su sitio web, el precio es de ¢11.250 y en El Lagar es de ¢11.980.

Los precios de los detectores de humo varían según la tienda y el modelo. Foto: (alonso tenorio)

Señales de alarma

El Cuerpo de Bomberos recalcó que es importante estar atento a ciertas señales que podrían indicar problemas eléctricos. Por eso, conviene hacer un pequeño checklist:

Tomacorrientes y apagadores: Si nota decoloración, quemaduras o manchas negras, puede ser señal de sobrecarga en la instalación.

Si nota decoloración, quemaduras o manchas negras, puede ser señal de sobrecarga en la instalación. Caja de breakers: Conexiones descoloridas, plástico derretido o partes sueltas en el panel de interruptores son indicios claros de que algo no está bien.

Conexiones descoloridas, plástico derretido o partes sueltas en el panel de interruptores son indicios claros de que algo no está bien. Cableado: Los cables expuestos o sin protección adecuada dentro de las paredes representan un riesgo y requieren atención inmediata.

Si identifica alguna de estas señales, debe estar alerta: la instalación eléctrica podría no estar en buen estado. En ese caso, lo más recomendable es contactar a un profesional para que revise y realice las reparaciones necesarias.

¿Qué hacer si se produce un incendio en su vivienda?

Si llegara a ocurrir un incendio, Bomberos recomienda priorizar siempre la seguridad. ¿Dónde es seguro resguardarse? Fuera de la casa

Una vez afuera, llame al 911 y asegúrese de conocer bien la dirección de su hogar para dar información precisa.

Precaución: Algunas familias cometen el error de llamar desde dentro de la casa o volver adentro para avisar, algo que debe evitarse totalmente.