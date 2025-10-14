Sucesos

Contraloría suspende sin goce de salario a director de Bomberos

A Héctor Chaves se le responsabilizó por ocupar de forma simultánea jefatura de Bomberos y dirección de una fundación

Por Christian Montero
Héctor Chaves director de Bomberos
La Contraloría General de la República ordenó suspender durante un mes y sin goce de salario, al director de Bomberos Héctor Chaves León.







Christian Montero

