Bomberos atienden incendio en supermercado Hong Kong de San Carlos

Al menos cuatro unidades se desplazaron al lugar

Por Cristian Mora y Edgar Chinchilla, corresponsal
Incendio en Pocosol San Carlos
Un incendio en un supermercado de Santa Rosa de Pocosol movilizó varias unidades del Cuerpo de Bomberos la tarde de este jueves. (Foto: Edgar Chinchilla) (Edgar Chinchilla/Cortesía)







IncendioSan Carlos
Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

