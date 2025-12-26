Bomberos atienden incendio en supermercado Hong Kong de San Carlos

Un incendio en un supermercado de Santa Rosa de Pocosol movilizó varias unidades del Cuerpo de Bomberos la tarde de este jueves. (Foto: Edgar Chinchilla)

Un incendio afectó al supermercado Hong Kong la tarde de este 26 de diciembre en el centro de Santa Rosa de Pocosol, en el cantón de San Carlos, informó el Cuerpo de Bomberos.

La emergencia se reportó a las 5:10 p. m. y movilizó al menos cuatro unidades de bomberos hacia el sitio.

Incendio en supermercado en San Carlos

El establecimiento se ubica frente a la delegación policial de la comunidad, de acuerdo con el registro de atención de la institución.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas afectadas ni sobre el alcance de los daños materiales.

Noticia en desarrollo...