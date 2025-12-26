Incendios de Nochebuena y Navidad duplicaron el promedio diario en Costa Rica

Bomberos de Costa Rica pide precaución a las familias para evitar incendios este fin de año.

Normalmente, Bomberos de Costa Rica atiende un incendio en estructuras cada ocho horas. Sin embargo, este 24 y 25 de diciembre el servicio atendió un incidente cada 3,5 horas, esto quiere decir que hubo más del doble de incendios que un día habitual.

“Instamos a las personas a no bajar la guardia, a continuar tomando las medidas necesarias para evitar más incendios en el país”, señaló la organización la mañana de este 26 de diciembre.

Esto es especialmente importante: las últimas dos semanas del año aumentan las reuniones sociales en casas, hay más personas cocinando y también mayor cantidad de luces iluminadas como parte de los festejos. Si esto no se hace de forma correcta puede haber sobrecargas eléctricas o accidentes que desemboquen en un incendio.

En lo que va del año, 26 personas han perdido la vida en un incendio en Costa Rica. Esto incluye seis menores de edad, 18 adultos y dos adultos mayores.

¿Cómo prevenir incendios?

Esta semana, un incendio consumió el salón de eventos de una finca en Goicoechea. (Bomberos/Cortesía)

Bomberos de Costa Rica indicó que es necesario revisar las instalaciones eléctricas en su casa:

Tomacorrientes y apagadores. Si nota decoloración, quemaduras o manchas negras, puede ser señal de sobrecarga en la instalación.

Si nota decoloración, quemaduras o manchas negras, puede ser señal de sobrecarga en la instalación. Caja de breakers. Conexiones descoloridas, plástico derretido o partes sueltas en el panel de interruptores son indicios de que algo no está bien.

Conexiones descoloridas, plástico derretido o partes sueltas en el panel de interruptores son indicios de que algo no está bien. Cableado. Los cables expuestos o sin protección adecuada dentro de las paredes representan un riesgo y requieren atención inmediata.

Alguna de estas señales puede alertar de que la instalación eléctrica podría no estar en buen estado. En ese caso, lo recomendable es contactar a un profesional para que revise y realice las reparaciones necesarias.

Otro aspecto importante es comprar detectores de humo, que puedan alertar de las primeras señales de un incendio.

¿Que hacer si ocurre un incendio?

El primer paso consiste en salir de la casa, ya que ninguna zona dentro del inmueble puede considerarse segura.

Una vez que todos los miembros estén fuera, debe llamarse al 911.

Bomberos recuerda la importancia de no regresar al inmueble, porque esto puede acarrear consecuencias como lesiones, problemas respiratorios, y en el peor de los casos la muerte.