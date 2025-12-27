Bomberos tardaron más de 40 minutos en llegar a incendio en San Carlos; vecinos urgen una estación

El fuego consumió el supermercado y apartamentos que se ubicaban en la segunda planta.

Dependiendo de las condiciones, el fuego puede consumir una estructura en menos de cinco minutos. A eso de las 5:10 p. m. del viernes, un incendio se desató en un supermercado de Santa Rosa de Pocosol, en San Carlos, frente a la Delegación Policial.

De acuerdo con Gilberth Vargas, jefe de la estación de Bomberos de Ciudad Quesada, la primera unidad del Cuerpo de Bomberos llegó entre 40 y 50 minutos después de que ingresó la alerta.

A la llegada de las brigadas de emergencia, las llamas ya avanzaban hacia una vivienda aledaña. El fuego consumió aproximadamente 1.300 metros cuadrados, por lo que afectó por completo el supermercado Hong Kong, así como un segundo nivel donde se ubicaban varios apartamentos.

Incendio grande en local comercial en Santa Rosa de Pocosol

Vargas indicó que, pese a las dificultades, 30 bomberos acudieron al sitio acompañados de cuatro unidades, lograron detener el avance de las llamas y salvar algunos locales comerciales.

Según explicó, en Santa Rosa no hay una estación de Bomberos, por lo que, en casos de emergencia, los tiempos de traslado son muy largos. Además, indicó que el Cuerpo de Bomberos está en busca de un lote de aproximadamente 5.000 metros cuadrados para iniciar la construcción de una estación de Bomberos básica que se encargue de iniciar el control de las emergencias, mientras llegan otras unidades a apoyar.

Por su parte, Keylor Rodríguez, presidente de la Asociación de Desarrollo de Santa Rosa de Pocosol, indicó que desde esa instancia se han tenido acercamientos con Bomberos desde hace un año y medio.

El terreno para la estación, dice, sería uno ubicado sobre la ruta 35, el cual hace un tiempo se trasladó a la Municipalidad de San Carlos para concursar en un proyecto de Ciudad Deportiva que al final no se concretó.

Mediante un proyecto de ley, aprobado en los dos debates, el terreno se le retiró a la municipalidad y solo están a la espera de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, lo firme para continuar negociaciones con Bomberos.

Deiver Ramírez, vecino de la zona, explicó que la necesidad de una estación es “bastante grande”, ya que en el pasado también han ocurrido otros incendios que han consumido estructuras completas.

“Tenemos esa vulnerabilidad, hace falta una estación de Bomberos. Tenemos una cantidad de habitantes importante y el trayecto de las bases más cercanas de Bomberos es complicado. Nadie espera esto”, aseveró.

“Tenemos una zona de tránsito peligrosa, accidentes a menudo, y saben que Bomberos es fundamental en el quehacer de los ciudadanos”, agregó.

El incendio no dejó personas heridas de gravedad la noche del viernes. La Cruz Roja Costarricense solamente atendió a un vecino con una quemadura leve y a nueve bomberos afectados por inhalación de humo. Ninguno de los pacientes requirió traslado a un centro médico y las causas del incendio permanecen en investigación.