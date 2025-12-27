Sucesos

Bomberos tardaron más de 40 minutos en llegar a incendio en San Carlos; vecinos urgen una estación

En cuestión de minutos, las llamas consumieron la totalidad de un supermercado en Santa Rosa de Pocosol

Por Natalia Vargas y Edgar Chinchilla, corresponsal
Un incendio consumió la totalidad de un supermercado en Santa Rosa de Pocosol.
El fuego consumió el supermercado y apartamentos que se ubicaban en la segunda planta. (Edgar Chinchilla/Corresponsal)







