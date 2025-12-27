Los incendios más grandes del 2025 en Costa Rica

El incendio de mayores proporciones este 2025 ocurrió en el Parque Industrial Las Brisas, en Desamparados.

A cuatro días de que finalice el año, el Cuerpo de Bomberos reporta la atención de 990 incendios en estructuras. La cifra supera por cuatro casos la totalidad de los incidentes registrados durante todo el 2024.

De acuerdo con la institución, al menos nueve incendios fueron catalogados como eventos de grandes proporciones durante el año. El más reciente ocurrió la tarde del viernes en un supermercado ubicado en Santa Rosa de Pocosol, San Carlos, donde vecinos urgen la construcción de una estación de Bomberos para atender con mayor celeridad las emergencias en la zona.

Aunque inicialmente Bomberos reportó que las llamas consumieron 1.300 metros cuadrados, la tarde de este sábado el área afectada se actualizó a 1.500 metros cuadrados.

Al menos 9 incendios fueron catalogados como eventos de grandes proporciones este año. (Alonso Tenorio/La Nación)

A este siniestro le supera el incendio ocurrido el 23 de noviembre en el parque industrial Las Brisas, en Desamparados, que además de ser el más destructivo del año, quedó oficialmente catalogado como el tercer incendio más grande en la historia de Costa Rica.

En esta ocasión, las llamas consumieron 17.500 metros cuadrados.

Otro de los incendios más grandes del año ocurrió el 20 de enero en San Pedro de Montes de Oca. El fuego arrasó con un edificio de tres pisos, apartamentos y 15 vehículos en un sitio conocido como parqueo Mantia.

En esa ocasión, 75 bomberos demoraron casi dos horas en controlar las llamas y el trabajo de mitigación de focos y otras labores demoró siete. El incendio arrasó con 5.959 metros cuadrados.

Este año cerrará con la cifra más alta de muertes en incendios desde el 2018. (Alonso Tenorio)

Otros eventos tuvieron magnitudes similares al siniestro reportado el viernes:

1 de noviembre | Alajuela, San Carlos, La Palmera (bodegas): 2.250 metros cuadrados

| Alajuela, San Carlos, La Palmera (bodegas): 12 de marzo | San José, Tibás, Cinco Esquinas (bodegas): 2.045 metros cuadrados

| San José, Tibás, Cinco Esquinas (bodegas): 21 de julio | Heredia, San Francisco, Guararí (viviendas): 1.553 metros cuadrados

| Heredia, San Francisco, Guararí (viviendas): 17 de marzo | Heredia, Ulloa, frente a Cenada (bodegas): 1.500 metros cuadrados

| Heredia, Ulloa, frente a Cenada (bodegas): 26 de diciembre | Alajuela, San Carlos, Pocosol (comercio): 1.500 metros cuadrados

| Alajuela, San Carlos, Pocosol (comercio): 6 de febrero | San José, Goicoechea (industrial): 1.500 metros cuadrados

| San José, Goicoechea (industrial): 16 de setiembre | Limón, Pococí, Jiménez (industrial): 1.380 metros cuadrados

| Limón, Pococí, Jiménez (industrial): 19 de setiembre | Cartago, Paraíso, Llanos de Santa Lucía (mercantil): 1.100 metros cuadrados

Además de superar la cifra de incendios estructurales registrada el año anterior, el 2025 cerrará con 27 víctimas mortales, lo que lo convierte en el año más mortífero desde 2018, cuando se reportaron 31 fallecimientos en incidentes de este tipo.

El incendio con mayor cantidad de víctimas ocurrió a inicios de octubre en el Hotel Oriente, ubicado en las cercanías del mercado Borbón, en el centro de San José. Cinco personas fallecieron atrapadas en el tercer piso de un antiguo edificio que carecía de salidas de emergencia.

El pasado 21 de diciembre, un hombre de apellidos Hernández Pérez, de 42 años, fue detenido como principal sospechoso de provocar ese incendio. En apariencia, el sujeto utilizó acelerantes para iniciar y potenciar el fuego.