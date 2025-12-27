Sucesos

Los incendios más grandes del 2025 en Costa Rica

El incendio más reciente ocurrió la tarde del viernes en San Carlos

Por Natalia Vargas
El Cuerpo de Bomberos informó de que el fuego se reactivó en el parque industrial Las Brisas, en San Rafael Arriba de Desamparados, en donde se produjo el tercer incendio más grande de la historia de Costa Rica el domingo 23 de noviembre.
El incendio de mayores proporciones este 2025 ocurrió en el Parque Industrial Las Brisas, en Desamparados. (Alonso Tenorio)







incendiosincendios estructurales
Natalia Vargas

