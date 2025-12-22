Sucesos

Sospechoso habría potenciado con acelerantes el fuego que dejó cinco muertos en el Hotel Oriente

El incendio ocurrió en un hotel a escasos metros del Mercado Borbón, en el centro de San José

Por Natalia Vargas
Incendio en San José, cerca del Mercado Borbón
Agentes del OIJ llevaron a cabo el levantamiento de los cuerpos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

