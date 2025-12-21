Crímenes

OIJ captura a sospechoso de provocar incendio en cuartería de San José donde fallecieron cinco personas

‘Hubo mano criminal’, aseguró director del OIJ. Hombre de apellidos Hernández Pérez es el presunto responsable de provocar un incendio en el que fallecieron dos hombres y tres mujeres en San José

Por Roger Bolaños Vargas
Capturan a sospechoso de provocar incendio en que murieron cinco personas en el hotel Oriente en San José
El sospechoso de provocar el incendio es un hombre de apellidos Hernández Pérez, de 42 años. (OIJ/cortesía)







Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

