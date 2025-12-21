OIJ captura a sospechoso de provocar incendio en cuartería de San José donde fallecieron cinco personas

El sospechoso de provocar el incendio es un hombre de apellidos Hernández Pérez, de 42 años.

El Organismos de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a un hombre de 42 años, de apellidos Hernández Pérez, como sospechoso de provocar un incendio en el Hotel Oriente, en Merced de San José, en el que fallecieron cinco personas el pasado 2 de octubre.

El siniestro, ocurrido la madrugada del jueves 2 de octubre, ocurrió en un edificio de tres plantas en el distrito Merced, 50 metros al sur de la esquina sureste del mercado borbón, en la calle 8, entre las avenidas 1 y 3.

Las víctimas fueron dos hombres y tres mujeres. Una pareja, al parecer de adultos mayores, fue encontrada abrazada dentro de una habitación y, en un radio de 10 metros, localizaron al resto de las víctimas. Todas estaban en el costado oeste de la estructura y como las rutas de salida estaban al este, las personas quedaron atrapadas.

Cinco personas fallecieron en un hotel en el centro de San José. (cor/Cortesía)

En el momento no trascendió qué provocó el fatal incendio, sin embargo, el director interino del OIJ, Michael Soto, explicó que la investigación del siniestro dio pistas en ese sentido.

“En la investigación que hizo la sección de Homicidios se logró establecer que hubo mano criminal. Con esa información se identificó al responsable, que fue detenido y presentado al juzgado, que le dictó prisión preventiva”, explicó el director interino del OIJ, Michael Soto.

Incendio en hotel capitalino cobró 5 víctimas

Mauricio Montero, uno de los bomberos que atendió el siniestro, explicó en octubre que el hotel se ubicaba en el segundo y el tercer piso del edificio incendiado y que presumen que funcionaba como una cuartería.

Al llegar las unidades de emergencia, parte del tercer piso ya había colapsado producto de las llamas. Por su parte, el director de Bomberos, Héctor Chaves, precisó que en el tercer piso había 21 personas al momento del incendio y que las llamas se habrían originado en el sector sureste.

Chaves añadió que el edificio tenía solo dos rutas de escape: el acceso principal y una escalera de emergencia, que no cumple con la normativa, pues está en mal estado y su último tramo es vertical.

Asimismo, detalló que la puerta del tercer nivel, donde estaban las víctimas, estaba clausurada con alambre negro, lo cual imposibilitaba el acceso.

“El tiempo de llamada al 9-1-1 fue muy tardío. Ya se había consumido prácticamente toda la estructura superior”, afirmó. El director de la entidad no descartó que se tratara de un incendio intencional.

Incendio en San José, cerca del Mercado Borbón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)