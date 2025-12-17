Sucesos

2025 cierra como el año más mortífero por incendios desde 2018

El caso más reciente se registró la mañana de este miércoles

Por Natalia Vargas
17/12/2025, San José, Quesada Durán, incendio en una casa de habitación.
Tres niños y un adulto fallecieron la mañana de este miércoles en un incendio en una vivienda en Quesada Durán. (José Cordero /José Cordero)







incendioZapotefallecidos
Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

