Incendio en casa de Quesada Durán dejaría tres menores y un adulto fallecidos

Un incendio estructural en Quesada Durán, San José, dejaría como saldo trágico tres menores de edad y un adulto fallecidos

Por Juan Fernando Lara Salas
Bomberos de Costa Rica van rumbo a la atención del incendio estructural en Quesada Durán que dejó dos menores de edad y un adulto fallecidos, según confirmó Bomberos de Costa Rica. Fotografía:
Bomberos de Costa Rica van rumbo a la atención del incendio estructural en barrio Quesada Durán que dejaría tres menores de edad y un adulto fallecidos, según confirmó Bomberos de Costa Rica. Fotografía: (Chat Vecinal/Cortesía)







IncendioBarrio Quesada DuránBomberos de Costa Rica
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

