Incendio en casa de Quesada Durán dejaría tres menores y un adulto fallecidos

Bomberos de Costa Rica van rumbo a la atención del incendio estructural en barrio Quesada Durán que dejaría tres menores de edad y un adulto fallecidos, según confirmó Bomberos de Costa Rica. Fotografía:

Un incendio estructural ocurrido la mañana de este miércoles en San José, en el barrio Quesada Durán, dejaría como saldo tres menores de edad fallecidos y también un adulto, según información preliminar del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

La emergencia se reportó en una vivienda de unos 100 metros cuadrados de área localizada contigua al condominio María Teresa, hacia donde siete unidades de Bomberos acudieron para atender el siniestro.

De acuerdo con la información preliminar brindada por la institución, los tres menores de edad fueron hallados sin vida en el lugar, lo mismo que el adulto. Por el momento no se han divulgado las edades ni las circunstancias específicas en las que se inició el fuego.

Bomberos indicó que el incidente se mantiene en desarrollo, mientras las autoridades continúan con las labores en la escena y el levantamiento de información para determinar el origen de la tragedia.

(*) Noticia en desarrollo.