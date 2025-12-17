Incendio en Quesada Durán: Dos niñas fallecidas visitaban a su amiga, afirma vecino

Entre alarmas y gritos, vecinos buscaban desesperados al menos una manguera que permitiera contener las llamas dentro de una vivienda en Quesada Durán, en Zapote. A eso de las 10:35 a. m., el fuego ya salía por las aberturas de la estructura y el viento empujaba las llamaradas hacia las casas aledañas, cuyos habitantes evacuaban.

Dentro de la vivienda quedaron atrapadas, entre el humo y el fuego, tres niñas y una persona adulta que, al parecer, las cuidaba. Bomberos ubicaron los cuerpos poco después de llegar a la escena y confirmaron que se trata de uno de los incendios más mortíferos del año.

Se presume que una de las menores, de apenas seis años, era quien residía allí y que, justo este miércoles, recibió a dos amigas que llegaron a pasar el día. Así lo confirmó a este medio Erick Antonio Acuña Flores, quien trabajaba en una ebanistería ubicada en la parte trasera de la casa, la cual también resultó afectada por el incendio.

Acuña señaló que los propietarios de la vivienda en la que fallecieron las niñas eran también dueños del negocio. “Nosotros sabíamos que estaba la niña y la niñera, pero no sabíamos que estaban dos compañeritas más que andaban visitando a la niña, a la hija de los patrones”, afirmó.

Las niñas quedaron atrapadas dentro de la vivienda. (Foto: Alonso Tenor/Foto: Alonso Tenorio)

El trabajador agregó que los padres de la menor no estaban al momento del incendio, pero que sabían que la niña quedó atrapada porque siempre permanecía en la casa.

Minor Díaz, uno de los vecinos, dijo a este medio que la madre de la niña habría salido a atender algo cuando sobrevino la tragedia. El propio vecino indicó que la mujer fue atendida y trasladada por los rescatistas debido al impacto de lo ocurrido. “Intentamos acercarnos, pero luego ya los policías no dejaban pasar”, relató.

Por su parte, Acuña explicó que logró escapar a tiempo porque escuchó los gritos de algunos compañeros que realizaban labores de construcción y observaron las llamas.

Bomberos acudieron al sitio para detener el fuego. (Foto: Alonso Tenor/Foto: Alonso Tenorio)

Por el momento, no está clara la identidad de la persona adulta fallecida. Luis Salas, director operativo de Bomberos, indicó que se trataría de un hombre de unos 30 años; sin embargo, vecinos sostienen que se trata de una mujer.

De momento se tiene que el fuego arrasó, en poco tiempo, con la vivienda donde estaban las niñas y continuó su paso hacia la ebanistería. Las llamas alcanzaron también una vivienda aledaña, que resultó con daños de entre 10 % y 20 %.

Al mediodía, los bomberos liquidaban algunos focos y se concentraban en resguardar la escena donde están las víctimas mortales, para que el Organismo de Investigación Judicial iniciara las pesquisas y levantara los cuerpos.

Por ahora no está claro dónde comenzó el fuego, pues se menciona la posible explosión de un cilindro de gas o, incluso, de materiales inflamables en la ebanistería.