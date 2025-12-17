Sucesos

Incendio en Quesada Durán: Dos niñas fallecidas visitaban a su amiga, afirma vecino

Tres menores de edad y una persona adulta fallecieron este miércoles dentro de una casa en Zapote. Se trata de uno de los incendios más mortíferos del año

Por Natalia Vargas y Christian Montero
Tres niñas y un adulto fallecieron en un incendio que arrasó con una casa y una ebanistería en Quesada Durán, Zapote este miércoles 17 de diciembre.
Bomberos atendió la emergencia a las 10:35 a. m. (Foto: Alonso Tenor/Foto: Alonso Tenorio)







