Sucesos

‘No sabemos si ella está entre los fallecidos’: Familiares presumen que allegada sería una de las víctimas de incendio en San José

Cinco personas fallecieron, la madrugada de este jueves, en una cuartería en las inmediaciones del Mercado Borbón

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Incendio en Centro de San josé
La tercera planta de un edificio en San José, en la que dormían decenas de personas, fue consumida por las llamas. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IncendioMercado BorbónSan José
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.