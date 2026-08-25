Columnistas

No sabemos cuándo seremos oposición

Costa Rica no necesita de 40 diputados oficialistas y una nueva Constitución para dejar de parecerse a sí misma. Basta con que suficientes personas decidan que perseguir a quien piensa distinto no les compete

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Por Jasson Muir Clarke
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Ministro de Justicia, Gabriel Aguilar. Presidenta Laura Fernández. Ministro Rodrigo Chaves y secretario general del PPSo, Freddy González.
El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar; la presidenta Laura Fernández; el ministro con doble cartera, Rodrigo Chaves, y el secretario general del PPSO, Freddy González. (Archivo LN/Fotocomposición)







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