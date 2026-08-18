La pésima experiencia de viajar con Alaska Airlines

Volé en Alaska Airlines de San José a Los Ángeles. Pagué $100 por 7 libras de sobrepeso y ya sabía que, pese a las 6 horas de vuelo, solo me ofrecerían agua, pero eso es lo de menos. Mi maleta llegó con la manigueta arrancada (la que se sube para rodarla) y una rueda a punto de caerse.

La situación me causó una gran angustia porque aún me faltaban dos trayectos de vuelo con otras aerolíneas y tendría que desplazarme por aeropuertos muy grandes con una valija pesada que ya no podía rodar ni cargar.

Acudí a reclamar y la indiferencia del personal fue absoluta. Dijeron que la empresa no se hace cargo de esos daños. Como insistí, me pusieron a llenar un formulario. Seis días después, cero comunicación.

Daniela Rodríguez, Heredia

Atrévase, doña Laura

Señora presidenta de Costa Rica, debe ser muy difícil estar en sus zapatos; no lo dudo. Vivir a la sombra de alguien más y entre circos, imagino que eso no la deja dormir. Sin embargo, dicha dificultad también le plantea una gran oportunidad: la de ser esa persona disruptiva que le ponga un alto a la patética situación política nacional. Imagínese, apropiarse realmente de su investidura, ser la verdadera y empoderada presidenta de Costa Rica, rehacer su gabinete según sus criterios y, así, encauzar su gobierno.

Sí, tendría un enorme costo político de cierta tendencia, pero le garantizo que serán mayores los réditos desde otros frentes. Al final, usted tiene el poder para decidir cómo quiere ser recordada tras su mandato. Ánimo; por favor, empodérese. Sé que muchos costarricenses la apoyaríamos.

Virgil Castro Blanco, Poás de Alajuela

¿Persecución política?

Resultan alarmantes las declaraciones del ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, del pasado 12 de agosto en conferencia de prensa. Afirmó tener “identificados” a críticos del plan Cero Ocio, calificándolos de “zurdos” y señalando incluso conocer una reunión realizada por ellos.

En una democracia, un ministro no debería clasificar ni identificar ciudadanos por su pensamiento político. Los artículos 26 y 28 de nuestra Constitución Política garantizan el derecho a reunirse para discutir asuntos políticos y establecen que nadie puede ser perseguido por manifestar sus opiniones.

Que un alto funcionario anuncie públicamente que determinados grupos políticos están “identificados” constituye, en mi criterio, una amenaza incompatible con esos principios y despierta una legítima preocupación sobre una posible persecución política.

Costa Rica construyó su democracia sobre la libertad de pensamiento, no sobre listas de quienes discrepan. El gobierno debe aclarar qué significa “identificados”, quién los identificó y con qué propósito. Quedamos a la espera de las respuestas.

Guillermo Rivero González, Desamparados

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