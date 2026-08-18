Cartas

La pésima experiencia de viajar con Alaska Airlines

Mi maleta llegó con la manigueta arrancada y una rueda a punto de caerse. Lo peor fue la indiferencia absoluta del personal que recibió mi queja... y su silencio hasta la fecha

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Por Lectores de La Nación

Volé en Alaska Airlines de San José a Los Ángeles. Pagué $100 por 7 libras de sobrepeso y ya sabía que, pese a las 6 horas de vuelo, solo me ofrecerían agua, pero eso es lo de menos. Mi maleta llegó con la manigueta arrancada (la que se sube para rodarla) y una rueda a punto de caerse.








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