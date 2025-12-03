Encuesta del CIEP: Mayoría de ticos respalda democracia, aunque persiste minoría que ve con buenos ojos el autoritarismo

Resultados del CIEP-UCR muestran amplio respaldo a la democracia, aunque uno de cada cuatro costarricenses expresa apertura a modelos autoritarios (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

A dos meses de las elecciones nacionales del 1.° de febrero del 2026, la confianza de los costarricenses en la democracia muestra una sólida estabilidad, aunque existe un grupo minoritario de personas que cree aceptable un giro hacia formas autoritarias de gobierno.

Así lo revela la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), divulgada este miércoles.

Según el estudio de opinión, el 75,2% de las personas consultadas afirma que “la democracia es preferible a cualquier otro régimen político”. Un porcentaje que confirma un amplio respaldo a este sistema de organización política.

Sin embargo, el 13,6% cree que en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible, mientras que el 11,1% declara que le da lo mismo vivir bajo un régimen democrático o autoritario.

Estas cifras evidencian que una de cada cuatro personas expresa algún grado de apertura hacia modelos no democráticos, ya sea porque los consideran aceptables en ciertos escenarios o porque no perciben diferencia entre unos y otros.

Comparación con abril de 2025

El estudio también permite contrastar estos resultados con la medición realizada en abril del 2025, cuando el CIEP preguntó si la democracia en Costa Rica “ya cumplió su vida útil” y debía ser reemplazada por otra forma de gobierno.

En aquel momento, la población rechazó mayoritariamente esa idea: el 58% se manifestó en desacuerdo con abandonar la democracia.

Aunque las preguntas de ambos informes no son idénticas, juntas ofrecen un panorama consistente: la democracia mantiene un apoyo sólido, pero persiste una franja significativa de la población que expresa desconfianza, indiferencia o disposición a considerar alternativas autoritarias.

La última encuesta del CIEP se realizó mediante 1.759 entrevistas telefónicas realizadas entre el 19 y el 26 de noviembre a ciudadanos de todo el país. Se trata de un estudio tipo panel, que procuró entrevistar al mismo grupo de personas de la encuesta de octubre para observar sus cambios en el comportamiento.