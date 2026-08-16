El País

Sala Constitucional recibe tres gestiones contra el secreto de Estado decretado por Laura Fernández: conozca los argumentos de los recurrentes

Un decreto de la presidenta Fernández declaró secreto de Estado información sobre la DIS, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el grupo Fuerza Élite

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Por Sebastián Sánchez
Ya son tres las gestiones en la Sala Constitucional contra el decreto, de Laura Fernández, que declaró secreto de Estado información sobre seguridad nacional.
Ya son tres las gestiones presentadas, ante la Sala Constitucional contra el decreto de Laura Fernández que declaró secreto de Estado información sobre seguridad nacional. (La Nación/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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