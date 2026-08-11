El País

Sociedad Interamericana de Prensa advierte peligro por decreto de secreto de Estado en Costa Rica

Observa con especial preocupación que el decreto de Laura Fernández tienda un velo sobre gastos y contrataciones

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Por Marianela Arias Vilchez
25/05/2026, San José, Ministerio de Seguridad, reunión de la presidenta Laura Fernández con el ministro de seguridad Gerald Campos, el ministro de justicia Gabriel Aguilar y directores de policía de todo el país.
El presidenta Laura Fernández declaró confidenciales datos de la DIS. La SIP señala riesgos para la transparencia y la prensa. (Jose Cordero/José Cordero)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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