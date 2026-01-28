El secreto de la cúrcuma: ¿cómo consumirla para desinflamar su estómago?

La cúrcuma posee propiedades antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación.

La alimentación es un pilar fundamental para el bienestar integral, es por eso que un plan de alimentación enfocado en reducir la inflamación crónica mejora la digestión y previene diversas enfermedades metabólicas. Pero, ¿qué papel juega la cúrcuma? En esta nota le explicamos.

Lo que debe saber:

La inflamación no depende solo de la comida: el estrés, la falta de sueño y el sedentarismo influyen de forma directa.

Una dieta de este tipo incluye frutas, vegetales, omega 3, cúrcuma, legumbres y alimentos con mucha fibra.

Para observar resultados reales, usted debe acompañar el plan con ejercicio físico, descanso adecuado y control emocional.

La realidad detrás de la inflamación

La inflamación crónica surge por diversos factores de la vida cotidiana. No dormir bien, el estrés constante y el sedentarismo son causas principales de esta condición. También influyen el consumo excesivo de antibióticos, ciertas infecciones y el uso de algunos medicamentos específicos.

Diana Prieto, nutricionista de la red médica MediSmart, explica que la dieta antiinflamatoria es un estilo de vida. El objetivo principal consiste en reducir la inflamación del organismo a través de nutrientes protectores.

Sin embargo, la especialista aclara que la alimentación por sí sola no baja la inflamación por completo. El cuerpo requiere que usted duerma mejor y realice actividad física regular.

“Si la persona sigue estresada, no hace ejercicio y no duerme bien, el cuerpo va a estar en un estrés constante y eso va a generar mayor inflamación“, aclaró Prieto.

El efecto de la cúrcuma y otros alimentos recomendados

Para lograr resultados positivos, Prieto recomienda incluir productos ricos en antioxidantes. La lista principal contempla los siguientes grupos:

Frutas y vegetales frescos.

Pescados como el salmón y el atún por su alto contenido de omega 3 .

. Frutos rojos, especialmente los arándanos.

Legumbres como los frijoles, las lentejas y los garbanzos.

Semillas de chía y de linaza.

Cereales integrales y grasas saludables como el aguacate y el aceite de oliva.

A esta lista se suma la importancia de la cúrcuma en la cocina diaria:

Esta raíz aprovecha mejor su efecto si usted la combina con un poco de pimienta.

La mezcla favorece la absorción de sus propiedades dentro de los platillos.

Usted puede agregarla al arroz, a las papas salteadas o combinarla con aceite de coco.

Así, funciona como antioxidante y ayuda a reducir la inflamación.

Una alimentación rica en vegetales, frutas y grasas saludables permite que el organismo recupere su equilibrio y disminuya el riesgo de enfermedades crónicas. (Canva/Canva)

Productos que debe evitar

Es vital reducir o eliminar los productos procesados con altos niveles de grasa o azúcar:

Estos productos generan una respuesta negativa en el sistema digestivo.

Las harinas refinadas como el pan blanco, las galletas y las tortillas de harina afectan la salud intestinal.

El azúcar en todas sus formas resulta inflamatorio para el cuerpo.

para el cuerpo. También recomienda evitar las frituras, las comidas rápidas y los aceites de soya o girasol.

Las carnes procesadas como el salchichón, el chorizo y el jamón contienen excesos de sodio dañinos.

Del mismo modo, los lácteos enteros, las bebidas gaseosas y el alcohol en exceso perjudican la recuperación física.

Resultados y peso saludable

Usted puede percibir cambios positivos en los niveles de inflamación desde la primera semana de implementar los ajustes. Sin embargo, este plan no está concebido necesariamente como un método para bajar de peso, ya que la dieta puede ser alta o baja en calorías, según las porciones que consuma.

Prieto explica que muchas personas experimentan una pérdida de peso inicial como efecto colateral al eliminar grasas y frituras. Al sustituir estos productos por alimentos naturales, el organismo comienza a funcionar de manera más eficiente.

Entre otros beneficios destacan el fortalecimiento del sistema inmunológico y una mejor salud cerebral. Asimismo, contribuye a reducir el riesgo de padecer accidentes cardiovasculares o enfermedades neurodegenerativas a largo plazo.

Para comenzar, se recomienda hacer cambios pequeños y graduales. El proceso no implica pasar hambre, sino optar por alimentos de alta calidad. Con el tiempo, explica la nutricionista, el cuerpo pierde la dependencia a los sabores artificiales provenientes de preservantes y colorantes químicos.