Mi Bienestar

El secreto de la cúrcuma: ¿cómo consumirla para desinflamar su estómago?

Descubra cómo la cúrcuma y otros alimentos clave ayudan a desinflamar su estómago. Una nutricionista explica los beneficios y qué productos evitar para mejorar su salud digestiva.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
La cúrcuma posee propiedades antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación.
La cúrcuma posee propiedades antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación. (Canva/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CúrcumaAlimentosSalud digestivaMi bienestar
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.