El condimento mediterráneo que estimula la mente y alivia dolores comunes

El romero destaca en la cocina y en la medicina popular por sus compuestos bioactivos, asociados con memoria, bienestar emocional y alivio del dolor

Por La Nación / Argentina / GDA
Planta aromática de origen mediterráneo, el romero se asocia con mejoras cognitivas, alivio del dolor y beneficios digestivos gracias a su riqueza en compuestos bioactivos.
Planta aromática de origen mediterráneo, el romero se asocia con mejoras cognitivas, alivio del dolor y beneficios digestivos gracias a su riqueza en compuestos bioactivos.







