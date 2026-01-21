Mi Bienestar

¿Por qué el café y las gaseosas aumentan el riesgo de piedras en los riñones?

El consumo frecuente de café, gaseosas y té, combinado con deshidratación y calor, eleva la incidencia de cálculos renales, sobre todo en hombres. Esto dice un urólogo.

Por Yucsiany Salazar
El consumo frecuente de bebidas oscuras, como café y gaseosas, aumenta la presencia de oxalato en la orina y eleva el riesgo de formación de cálculos renales.
El consumo frecuente de bebidas oscuras, como café y gaseosas, aumenta la presencia de oxalato en la orina y eleva el riesgo de formación de cálculos renales.







