El movimiento sencillo que transforma el dolor lumbar en alivio inmediato

Guía clara sobre la lumbalgia, sus causas y los ejercicios que reducen el dolor lumbar, según un fisioterapeuta.

Por Yucsiany Salazar
El dolor lumbar afecta tareas cotidianas como agacharse, caminar o mantenerse sentado por largos periodos.
El dolor lumbar afecta tareas cotidianas como agacharse, caminar o mantenerse sentado por largos periodos. (Canva/Canva)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

