¿Come más cuando hace teletrabajo?: 5 claves para reducir la ansiedad por comer y aumentar su energía

Nutricionista comparte consejos prácticos para evitar el picoteo por estrés y mantener energía estable todo el día.

Por Yucsiany Salazar
El café puede convertirse en la bebida principal durante el teletrabajo, pero no hidrata; mantener agua visible ayuda a equilibrar su consumo.
El café puede convertirse en la bebida principal durante el teletrabajo, pero no hidrata; mantener agua visible ayuda a equilibrar su consumo.







