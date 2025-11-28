Mi Bienestar

Cuando el cuerpo no olvida: cómo identificar si está viviendo estrés postraumático

Conozca las señales, síntomas y factores que pueden indicar un trauma no resuelto y cuándo buscar apoyo profesional para mejorar su bienestar.

Por Yucsiany Salazar
El estrés postraumático puede aparecer meses o incluso años después de un evento traumático y afectar la vida diaria sin que la persona lo note.
El estrés postraumático puede aparecer meses o incluso años después de un evento traumático y afectar la vida diaria sin que la persona lo note.







Estrés postraumáticoTEPTMi bienestarPsicologíaSalud mental
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

