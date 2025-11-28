Cuando el cuerpo no olvida: cómo identificar si está viviendo estrés postraumático

El estrés postraumático puede aparecer meses o incluso años después de un evento traumático y afectar la vida diaria sin que la persona lo note.

Muchas personas cargan actualmente con efectos de experiencias dolorosas que vivieron años atrás, sin darse cuenta de que esos síntomas —miedo constante, recuerdos intrusivos, irritabilidad o dificultades para dormir— pueden ser manifestaciones de un Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT).

La psicóloga Valeria Castillo, del Edificio CentroSalud y parte de la red médica Medismart, explica a continuación cómo identificar el TEPT y por qué recibir acompañamiento profesional puede cambiar la calidad de vida.

Lo que debe saber:

No siempre aparece de inmediato: El Trastorno de Estrés Postraumático puede surgir días, meses o incluso años después de un evento traumático. Afecta el cuerpo, las emociones y las relaciones por medio de flashbacks y pesadillas hasta aislamiento social o dificultades laborales. Los tratamientos basados en terapia cognitivo-conductual y exposición ayudan a reducir los síntomas y recuperar el bienestar.

¿Qué es trastorno de estrés postraumático (TEPT)?

El TEPT no solo ocurre tras eventos extremos recientes. En psicología, cada vez más personas consultan por síntomas que llevan años sintiendo sin lograr explicarlos: miedo persistente, recuerdos que aparecen sin aviso, irritabilidad o una sensación constante de amenaza.

En muchos casos, se trata de impactos emocionales de experiencias vividas o presenciadas en la niñez, adolescencia o adultez que quedaron sin resolver.

Castillo explica que este trastorno aparece después de que una persona enfrenta un evento “bastante fuerte o violento”, por ejemplo:

Violencia física o emocional.

Abuso sexual.

Accidentes.

Situaciones que marcaron profundamente su historia.

“Esas son las condiciones más importantes para considerar que existe un estrés postraumático que afecta la calidad de vida de la persona”, detalla Castillo.

Así se manifiesta en el día a día

El TEPT no solo afecta la memoria o las emociones; también puede deteriorar áreas clave de la vida. Castillo señala que los síntomas pueden incluir:

Aislamiento social , debido a la culpa, el miedo o la tristeza.

, debido a la culpa, el miedo o la tristeza. Alteraciones del sueño , especialmente pesadillas recurrentes.

, especialmente pesadillas recurrentes. Afectación laboral , por dificultad para concentrarse al recordar constantemente las situaciones que provocaron el estrés postraumático o incluso por no querer ir al trabajo y quedarse en casa.

, por dificultad para concentrarse al recordar constantemente las situaciones que provocaron el estrés postraumático o incluso por no querer ir al trabajo y quedarse en casa. Síntomas físicos, como mareos, dolores de estómago o sensación de fatiga constante.

Estos efectos pueden iniciar inmediatamente después de un evento traumático o aparecer mucho tiempo después, dependiendo del tipo de situación y de cuánto se haya procesado emocionalmente.

En algunas personas, sobre todo cuando el trauma está relacionado con violencia o abuso sexual, los recuerdos pueden permanecer “guardados” durante años y reaparecer más adelante, ya sea al iniciar un proceso terapéutico o al enfrentarse a situaciones que los evocan.

¿Cómo superar el estrés postraumático?

De acuerdo con la psicóloga, el tratamiento adecuado puede mejorar de forma significativa la calidad de vida.

En el caso del estrés postraumático, uno de los abordajes más utilizados es la terapia de exposición, que guía a la persona —de manera gradual y segura— a enfrentar las situaciones que generan miedo o evitación.

Además, desde la terapia cognitivo-conductual se trabaja en modificar los pensamientos y creencias asociadas al trauma.

“Entonces, en caso de que la persona reciba las terapias y haga las tareas y se lleve el proceso como se debe, sí podría ser que la persona lo pueda superar y también que aprenda a vivir con las diferentes situaciones”, explicó Castillo.

La terapia psicológica, especialmente la cognitivo-conductual y de exposición, ayuda a reducir los síntomas y recuperar la estabilidad emocional. (Canva/Canva)

El papel de la familia y la red de apoyo

El acompañamiento del entorno cercano es determinante, pero debe darse con sensibilidad, sin minimizar lo que la persona está enfrentando.

En ese sentido, se deben evitar frases como:

“Eso fue hace mucho tiempo”.

“¿Por qué hasta ahora?“.

“¿Por qué en ese momento no se sintió así?“.

“La vida sigue”.

“No todos vamos a reaccionar igual ante diferentes situaciones, lo que puede generar un trauma de estrés postraumático para usted quizás no sea lo mismo que genere un trauma de estrés postraumático para mí”, especificó la psicóloga.

La recomendación es crear espacios tranquilos, escuchar sin juzgar y motivar a la persona a buscar ayuda profesional.

¿Qué hacer si sospecha que esto le ocurre a usted?

Si alguna de las señales resonó en usted, la recomendación de la especialista es consultar con un profesional de salud mental en cuanto pueda, ya que solicitar ayuda permite identificar qué es lo que está ocurriendo y, a la vez, descartar otras condiciones.