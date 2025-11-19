Día del Hombre: hablemos de síntomas clave de la andropausia que se confunden con estrés

La disminución de testosterona en los hombres es gradual y suele pasar inadvertida durante años, según especialista.

Aunque muchos hombres no lo saben, el cuerpo masculino también atraviesa un proceso de cambios hormonales con la edad. Se trata de la andropausia y, a diferencia de la menopausia femenina, su avance es gradual y silencioso, por lo que los primeros síntomas suelen pasar inadvertidos o atribuirse al estrés, la rutina o al cansancio.

En el marco del Día Internacional del Hombre, un urólogo explica los síntomas clave y tratamientos disponibles.

Lo que debe saber:

Comienza alrededor de los 40 años, pero se vuelve más evidente después de los 50-55 años. Afecta el estado de ánimo, el deseo sexual, la masa muscular y el sueño debido a la disminución de testosterona. No es abrupta, pero requiere revisiones anuales para vigilar la próstata y descartar riesgos antes de usar terapia hormonal.

¿Qué es exactamente la andropausia?

De acuerdo con Francisco Cordero Ocampo, especialista en Urología del Hospital Metropolitano, la andropausia es el proceso natural en el que los niveles de testosterona del hombre empiezan a descender. No llegan a cero, pero sí caen de manera progresiva y constante.

A partir de los 40 años algunos signos empiezan a aparecer, pero es entre los 50 y 55 cuando la mayoría de los hombres nota cambios más evidentes.

Entre los síntomas más frecuentes están:

Irritabilidad o cambios de humor.

o cambios de humor. Pérdida del deseo sexual .

. Dificultad para mantener erecciones .

. Pérdida de masa muscular y fuerza .

y . Problemas para dormir.

Además, el descenso de testosterona está relacionado con el agrandamiento prostático, una condición que también aumenta con la edad.

“Se ha visto que los pacientes que tienen un estilo de vida saludable, se alimentan bien, no tienen sobrepeso, tienen menos riesgo de desarrollar la andropausia de una forma más temprana. Y eventualmente también con eso mejoramos el tema de la salud sexual”, explicó el urólogo.

¿Existe una “pre-andropausia”?

A diferencia de las mujeres, que atraviesan una perimenopausia clara antes del cese menstrual, en los hombres no existe una etapa previa definida.

Los cambios hormonales son tan graduales que los síntomas suelen ser sutiles e incluso confundidos con envejecimiento normal o fatiga.

Tratamientos disponibles

El especialista detalla que cuando un hombre presenta disminución del deseo sexual o falta de energía, se ordena un examen de sangre para medir los niveles de testosterona.

Si existe un descenso significativo, puede considerarse:

Terapia de reemplazo hormonal con testosterona inyectable.

con testosterona inyectable. Geles tópicos que se absorben por la piel.

que se absorben por la piel. Cambios en el estilo de vida para optimizar la función hormonal.

Estos tratamientos suelen mejorar el deseo sexual, la concentración y el estado de ánimo. Sin embargo, no todos los pacientes son candidatos.

Algunos de los indicios comunes de la andropausia incluyen la pérdida de masa muscular y fuerza, así como problemas para dormir. (Canva/Canva)

¿Quiénes no pueden recibir testosterona?

Antes de iniciar cualquier terapia hormonal, es indispensable descartar riesgo de cáncer de próstata.

Si el antígeno prostático específico (PSA) sube durante el tratamiento, la terapia debe suspenderse.

sube durante el tratamiento, la terapia debe suspenderse. También se requiere más cautela en hombres cuyos familiares directos (padre o hermanos) hayan tenido cáncer de próstata.

¿Revierten los síntomas?

Los cambios hormonales forman parte del envejecimiento masculino y se mantienen de por vida, es decir, no desaparecen los síntomas.

Lo que sí puede variar es la intensidad dependiendo del estilo de vida de cada hombre.

Recomendaciones para vivir esta etapa de la mejor manera

Mantener actividad física regular , especialmente ejercicios para ganar o conservar masa muscular .

, especialmente ejercicios para ganar o conservar . Llevar una dieta balanceada , baja en grasas.

, baja en grasas. Realizar la revisión urológica anual a partir de los 45 años .

a partir de los . Evitar el sobrepeso y el sedentarismo, que aceleran el descenso hormonal.

La masa muscular que un hombre logre construir antes de los 50 es una de sus mejores herramientas para enfrentar la andropausia con menos síntomas.