Mi Bienestar

Día del Hombre: hablemos de síntomas clave de la andropausia que se confunden con estrés

La andropausia es un proceso hormonal masculino gradual. Conozca sus síntomas, cuándo inician, por qué se confunden con estrés y qué tratamientos existen.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
La disminución de testosterona en los hombres es gradual y suele pasar inadvertida durante años, según especialista.
La disminución de testosterona en los hombres es gradual y suele pasar inadvertida durante años, según especialista. (Canva/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mi bienestarAndropausiaTestosteronaUrologíaSalud
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.