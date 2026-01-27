¿Siente ‘mariposas’ en el pecho al entrenar? Cuidado con esta señal de su corazón

Las palpitaciones irregulares durante el entrenamiento físico pueden ser una señal de fibrilación auricular, una arritmia que requiere atención médica para evitar complicaciones cardíacas a largo plazo.

El ejercicio suele ser sinónimo de salud, pero la intensidad desmedida y la falta de recuperación actúan en ocasiones como enemigos del corazón. Esa sensación de sentir “mariposas” en el pecho al entrenar es una señal de alerta de la fibrilación auricular, una arritmia que surge cuando las cámaras superiores del órgano dejan de contraerse rítmicamente y empiezan a temblar.

El cardiólogo preventivo y deportivo de Zenit, Andrés Garzona, explicó que este movimiento impide una contracción efectiva y altera el flujo normal de la sangre.

Lo que debe saber:

La fibrilación auricular es un tipo de arritmia que genera latidos irregulares y caóticos en la parte superior del corazón. El riesgo de sufrir este problema aumenta con la edad, aunque el sobreentrenamiento y el estrés disparan casos en personas jóvenes. La condición facilita la formación de coágulos que podrían viajar al cerebro y provocar accidentes vasculares graves.

Cuando el deporte llega al extremo

Para evitar que el ejercicio se convierta en un factor de riesgo, usted debe prestar atención a la dosis de actividad física que realiza.

Garzona señaló que el esfuerzo aeróbico de largas distancias, sostenido por años y sin descansos adecuados, desgasta la estructura cardíaca. En los hombres, el corazón tiende a crecer para adaptarse a las cargas demandantes, pero este cambio fisiológico favorece la aparición de arritmias si no hay un sueño reparador.

El especialista indicó que el cuerpo suele enviar avisos antes de que el corazón falle: las lesiones deportivas frecuentes en rodillas o ligamentos, y la fatiga crónica, son señales de un posible sobreentreno. Según el experto, el ejercicio protege la vida, pero los excesos sin el acompañamiento de un entrenador y sin periodos de descarga elevan la vulnerabilidad del paciente.

“No es que (el ejercicio) dañe, más bien protege y es algo súper importante de mantener. Pero es importante también recordar que casi todos los excesos en lo que sea que uno haga, si no hay un buen acompañamiento, pueden llevar a problemas en ciertas personas”, explicó el especialista.

Las “mariposas” en el pecho

Usted puede reconocer la fibrilación auricular por una sensación de palpitaciones extrañas. El médico describió que los pacientes comparan el síntoma con tener mariposas en el pecho o sentir un ritmo totalmente irregular.

Estas crisis ocurren tanto en pleno esfuerzo como en momentos de tranquilidad, y a menudo se acompañan de una frecuencia cardíaca muy acelerada.

El cardiólogo Andrés Garzona recomienda equilibrar las cargas de ejercicio con periodos de descanso adecuados para proteger la salud del corazón y prevenir daños por sobreentrenamiento. (Canva /Canva)

El alcohol: un tóxico para el corazón

El médico advirtió que el alcohol es un tóxico directo para el corazón. Una persona joven y sin factores de riesgo previos puede inducir una fibrilación tras una ingesta importante de licor, especialmente si existe deshidratación, debido a la irritación que este produce en el órgano.

Por ese motivo, recomendó vigilar estas reacciones, pues el daño acumulado por presión alta o apnea del sueño también predispone al órgano a fallar.

El papel de la tecnología y el descanso

La detección temprana cambió con el uso de dispositivos modernos. El cardiólogo mencionó que las aplicaciones en relojes inteligentes son cada vez más precisas para alertar sobre la fibrilación auricular. Asimismo, la inteligencia artificial ayuda ahora a los médicos a encontrar patrones de riesgo en electrocardiogramas que parecen normales a simple vista.

Más allá de los exámenes, el control de la apnea del sueño resulta vital. Garzona explicó que roncar no es normal y que dejar de respirar durante la noche impide que el corazón recupere su energía. Si usted no duerme bien y mantiene un entrenamiento intenso, el balance de su salud se rompe.

Prevención y factores de riesgo

Aunque una de cada tres personas podría enfrentar esta arritmia en su vejez, un estilo de vida ordenado marca la diferencia, por eso, usted puede evitar complicaciones si controla sus factores de riesgo a tiempo. Algunos aspectos a tomar en cuenta son los siguientes:

El riesgo aumenta con la edad , aunque existen casos inusuales en pacientes de 20 años debido a predisposiciones genéticas.

, aunque existen casos inusuales en pacientes de años debido a predisposiciones genéticas. La hipertensión es el factor más importante por vigilar, ya que muchas veces no presenta síntomas claros antes de causar un daño permanente.

es el factor más importante por vigilar, ya que muchas veces no presenta síntomas claros antes de causar un daño permanente. El estrés y la falta de control sobre enfermedades como la diabetes agravan el panorama.

La meta debe ser colocar la salud como la prioridad principal sobre las metas deportivas. Escuchar las señales del cuerpo y buscar acompañamiento profesional permite disfrutar del deporte sin poner en riesgo la estabilidad del sistema cardiovascular.