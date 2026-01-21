Mi Bienestar

Marcadores tumorales: qué son y por qué no sirven para detectar cáncer

Un oncólogo explica cuándo los marcadores tumorales son útiles, qué información aportan y por qué no deben solicitarse sin un diagnóstico previo.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
El oncólogo es quien indica qué marcadores tumorales necesita cada paciente y con qué frecuencia deben medirse.
El oncólogo es quien indica qué marcadores tumorales necesita cada paciente y con qué frecuencia deben medirse. (Canva/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marcadores tumoralesOncologíaMi bienestarSalud
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.