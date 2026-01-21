Marcadores tumorales: qué son y por qué no sirven para detectar cáncer

El oncólogo es quien indica qué marcadores tumorales necesita cada paciente y con qué frecuencia deben medirse.

Cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer, surgen muchas preguntas sobre los exámenes que se utilizarán para seguir la enfermedad y evaluar si los tratamientos están funcionando. Entre ellos, los marcadores tumorales suelen generar dudas, expectativas y, en algunos casos, confusión.

Aunque son pruebas ampliamente conocidas, estos marcadores no sirven para detectar el cáncer en personas sanas, sino que cumplen una función específica dentro del seguimiento médico. Así lo explica Dionisio Flores, oncólogo médico, geriatra y director clínico del Centro de Cáncer del Hospital Metropolitano.

Lo que debe saber:

No son pruebas de diagnóstico: solo se usan cuando ya existe un cáncer confirmado. Sirven para seguimiento, no para detección temprana. Siempre se interpretan junto con estudios de imagen y evaluación clínica, nunca de forma aislada.

¿Qué son los marcadores tumorales?

Los marcadores tumorales son exámenes de laboratorio que se realizan a partir de una muestra de sangre y que miden ciertas sustancias relacionadas con la presencia de algunos tumores. Su principal función es dar seguimiento a la enfermedad y evaluar la respuesta a los tratamientos oncológicos.

“El primer requisito es que debe de tener primero la enfermedad antes de hacer los marcadores, no al revés. (...) Se necesita primero el diagnóstico de cáncer y posteriormente ya ahora sí se hacen los marcadores tumorales”, explicó Flores.

¿Qué información aportan una vez que se utilizan?

Cuando se confirma un cáncer, el marcador tumoral se mide al inicio de la enfermedad para obtener un valor basal. Luego, tras iniciar el tratamiento, se repite el examen —generalmente cada tres o cuatro meses— y se comparan los resultados.

Si el valor baja , indica que el tratamiento está funcionando.

, indica que el tratamiento está funcionando. Si se mantiene igual o sube, puede sugerir que la terapia no está siendo efectiva y que es necesario replantearla.

“Por eso es que el marcador se hace únicamente cuando hay diagnóstico de cáncer, no sin el diagnóstico, que eso es algo que se ha venido a cambiar porque no es de utilidad si no hay un diagnóstico de cáncer”, agregó el oncólogo.

No todos los cánceres tienen marcadores tumorales

El especialista precisa que no todos los tipos de cáncer cuentan con un marcador específico, lo cual es un punto frecuente de confusión.

Algunos de los marcadores más utilizados en la práctica clínica son:

CA 15-3 : asociado al cáncer de mama.

: asociado al cáncer de mama. Antígeno prostático específico (PSA) : utilizado en cáncer de próstata.

: utilizado en cáncer de próstata. CA-125 : relacionado con cáncer de ovario.

: relacionado con cáncer de ovario. CA 19-9 : empleado en tumores del páncreas y vía biliar.

: empleado en tumores del páncreas y vía biliar. Alfa-fetoproteína (AFP): usada como marcador en cáncer de hígado.

Estos marcadores permiten evaluar la evolución de la enfermedad, pero no sustituyen otros métodos diagnósticos como mamografías, tomografías, resonancias o ultrasonidos.

Los marcadores tumorales se utilizan como parte del seguimiento del cáncer, siempre junto con estudios de imagen y valoración médica. (Canva/Canva)

¿Qué significa que un marcador tumoral esté elevado?

Un marcador elevado indica la presencia de una enfermedad activa en el contexto de un diagnóstico ya establecido y sirve como punto de comparación para futuras mediciones.

Sin embargo, una elevación no siempre significa que el cáncer haya avanzado o regresado. Existen múltiples factores que pueden alterar los resultados, como infecciones, inflamación, traumatismos, actividad física intensa o incluso aspectos de la alimentación.

“Siempre hacemos una correlación. Hacemos el estudio de imagen y lo correlacionamos con el examen físico de la paciente y adicional vemos el marcador tumoral. Entonces, la recomendación más importante es: ‘no tratamos laboratorios, tratamos pacientes’”, indicó Flores.

¿Quién debe indicar estos exámenes?

Los marcadores tumorales no deben solicitarse por iniciativa propia del paciente. Es el oncólogo quien determina cuáles son necesarios, con qué frecuencia deben medirse y cómo interpretarlos dentro del contexto clínico.

El seguimiento adecuado incluye una combinación de:

Evaluación médica completa

Estudios de imagen

Exámenes de laboratorio específicos

Solo con esta visión integral se pueden tomar decisiones correctas sobre el tratamiento.

La recomendación principal del especialista es no enfocarse en un número aislado, sino en el estado general de la persona y en la evolución completa de la enfermedad.