Mi Bienestar

¿Ha escuchado hablar del diario de la migraña? Descubra los tres remedios caseros que alivian una crisis

¿Sufre de migraña? Conozca los tres remedios caseros que sí pueden aliviar una crisis, por qué funcionan y cuándo deben usarse como complemento del tratamiento médico.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
La migraña es una enfermedad neurológica que va más allá del dolor de cabeza y puede afectar la calidad de vida si no se diagnostica y trata de forma adecuada.
La migraña es una enfermedad neurológica que va más allá del dolor de cabeza y puede afectar la calidad de vida si no se diagnostica y trata de forma adecuada. (Canva/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MigrañaRemedios caserosSaludNeurologíaMi bienestar
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.