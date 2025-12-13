Mi Bienestar

¿Por qué el estrés se siente en la espalda? Un especialista explica qué tipo de ejercicio es mejor para la columna

Descubra por qué el estrés suele manifestarse como dolor en la espalda y qué técnicas sencillas recomienda un especialista en columna vertebral para reducir la tensión y recuperar el bienestar.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
El estrés puede tensar músculos clave de la espalda y causar molestias que afectan la rutina diaria.
El estrés puede tensar músculos clave de la espalda y causar molestias que afectan la rutina diaria. (Canva/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
EstrésDolorEspaldaLumbalgiaMi bienestarSalud
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.