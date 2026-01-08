Mi Bienestar

Así actúa la hipertensión silenciosa: lo que pasa en su cuerpo sin que lo note

La hipertensión silenciosa puede avanzar sin síntomas y causar daños en el cuerpo. Un cardiólogo explica cómo detectarla y prevenirla.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Medirse la presión arterial al menos una vez al año puede ayudar a detectar a tiempo la hipertensión silenciosa.
Medirse la presión arterial al menos una vez al año puede ayudar a detectar a tiempo la hipertensión silenciosa. (Canva/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hipertensión silenciosaSaludCardiologíaMi bienestar
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.