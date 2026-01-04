Mi Bienestar

¿Viaja al extranjero con su mascota? Los errores más comunes y cómo evitarlos antes del vuelo

Viajar con mascotas a otro país requiere planificación, trámites sanitarios y preparación previa. Conozca los cuidados clave, errores comunes y recomendaciones veterinarias antes de volar con su perro o gato.

Por Yucsiany Salazar
El carrier adecuado y la preparación previa ayudan a reducir el estrés de perros y gatos durante vuelos largos.
El carrier adecuado y la preparación previa ayudan a reducir el estrés de perros y gatos durante vuelos largos.







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

