Rutinas virales de skincare: por qué su piel solo necesita estos tres pasos

Rutinas virales de skincare podrían dañar la piel. Una dermatóloga explica cómo crear una rutina simple, segura y efectiva sin caer en excesos.

Por Yucsiany Salazar
Las rutinas de skincare se han popularizado en redes sociales, pero no todas son necesarias ni seguras.
Las rutinas de skincare se han popularizado en redes sociales, pero no todas son necesarias ni seguras.







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

