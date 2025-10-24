Ginnés Rodríguez revela nuevo tratamiento estético en su rostro, luego de quitarse las ‘patas de gallo’

Ginnés Rodríguez contó que las manchas en su rostro correspondían a un tipo de melasma que requiere control de por vida.

Ginnés Rodríguez se realizó un nuevo procedimiento estético en el rostro, días después de anunciar que se quitó las “patas de gallo”. En esta ocasión eliminó las manchas que tenía en las mejillas.

En una serie de fotografías explicó el proceso y compartió cómo se siente tras el cambio.

“Sé que en redes sociales hay muchas personas esmeradas por mostrar su versión más perfecta, divina y encantadora. Afortunadamente, no es mi caso, yo a mi ego lo tengo controlado”, afirmó.

La presentadora señaló que ningún cambio estético modifica el valor personal de una persona. Dijo que puede hablar de estos temas sin filtros.

“Me quité las manchas y gané más libertad, comodidad y ganas de andar sin maquillaje. Aquí les comparto mi camino”, añadió.

Rodríguez, presentadora del programa Las Historias, recordó que en 2023 notó “unas pequeñas y coquetas pecas, apenas visibles. Ahora sé que eran advertencia de futuras manchas”.

La presentadora Ginnés Rodríguez reveló que se sometió a un nuevo tratamiento facial para eliminar manchas en sus mejillas y mostró la diferencia de hace un año a hoy. (Instagram/Instagram)

Agregó que hace un año se notaban más, sobre todo cuando se exponía al sol, aunque usara bloqueador, y que por esa razón decidió buscar ayuda profesional. Allí le explicaron que sus manchas eran “melasma” y que la acompañarán toda su vida, pero que puede controlarlas.

El tratamiento le exigió evitar el sol y el maquillaje durante siete días. Seis meses después continúa observando resultados positivos.

“Mi cuerpo me avisó que estaba cargando con mucho estrés y que aplicarse bloqueador una vez al día no es suficiente”, expresó.