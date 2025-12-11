La verdad incómoda de diciembre (y por qué muchos la sienten pero no la dicen) | Videopodcast Mi Bienestar Ep. 8

El fin de año funciona como una pausa que revela heridas emocionales y expectativas que muchas veces no se dicen en voz alta.

Para muchas personas, diciembre no es sinónimo de alegría automática. Es un mes que detiene el ritmo, obliga a mirar hacia atrás y activa preguntas incómodas: ¿qué logré?, ¿qué me faltó?, ¿quién está conmigo y quién ya no? Esa pausa colectiva puede amplificar heridas emocionales que se han dejado en silencio durante todo el año.

En este episodio de Mi Bienestar, conversamos con Olga Ruiz, psicóloga del Centro Terapéutico Fátima y parte de la red médica Medismart, para entender por qué el cierre de año remueve tanto y qué estrategias ayudan a vivir estas semanas con más calma y menos culpa. Le invitamos a dedicar 15 minutos a su bienestar antes de Navidad.