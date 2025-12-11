Mi Bienestar

La verdad incómoda de diciembre (y por qué muchos la sienten pero no la dicen) | Videopodcast Mi Bienestar Ep. 8

Diciembre tiene un efecto oculto en nuestras emociones. En este episodio conversamos por qué ocurre y cómo enfrentar estas semanas sin culpa ni presión.

Por Yucsiany Salazar
El fin de año funciona como una pausa que revela heridas emocionales y expectativas que muchas veces no se dicen en voz alta.
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

