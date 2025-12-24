Su Apple Watch puede ayudar a evaluar su salud cardiopulmonar: así funciona la prueba de marcha de 6 minutos

El Apple Watch permite realizar la prueba de marcha de 6 minutos, una evaluación clínica usada para medir la capacidad cardiopulmonar y detectar cambios tempranos en la condición física.

Su Apple Watch es algo más que un reloj inteligente: hoy es capaz de realizar pruebas clínicas validadas para evaluar la condición física, la respiración, la estabilidad y el riesgo cardiovascular. Una de las funciones más útiles es la Prueba de Marcha de 6 Minutos (6MWT), una herramienta estándar en hospitales para medir la capacidad cardiopulmonar.

Adrián Castillo, especialista en Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la medicina de Mediglobal y miembro de la red Medismart, explica en esta guía cómo funciona esta métrica y cómo realizarla desde el hogar.

Lo que debe saber:

Compatibilidad: Requiere un Apple Watch Series 6 o posterior para medir distancia, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y VO2 máx. Validación: La prueba de 6 minutos cuenta con respaldo clínico para evaluar la salud del corazón y los pulmones. Predicción de riesgos: Los cambios en la longitud del paso pueden alertar sobre debilidad muscular, fatiga o alteraciones neuromotoras.

¿Qué es la prueba de marcha de 6 minutos?

La 6MWT (Six-Minute Walk Test) mide la capacidad funcional del organismo al evaluar cuánto puede caminar una persona en seis minutos y cómo responde su cuerpo al esfuerzo.

Según Castillo, esta medición estaba reservada anteriormente a centros médicos, pero la tecnología de sensores ahora permite obtener datos precisos de forma cotidiana.

“Los iPhone a la hora que revisan la longitud del paso me va a decir una cuestión muy importante, esa data me dice la posibilidad de cuánto es la distancia de un pie a otro. ¿Por qué es importante? Para el adulto mayor", mencionó Castillo.

“Ese adulto mayor, si yo sé que la longitud del paso es menor, puede tener un riesgo de caída, especialmente como cuando pasa a una acera o un caño o eventualmente cuando tenemos longitudes del paso un poco disminuidas en pacientes con obesidad, ciertas patologías y demás”, agregó.

Cómo hacer la prueba con su Apple Watch

Use un Apple Watch Series 6 o posterior con las aplicaciones Salud y Fitness activas. Abra la app Entrenamiento, seleccione Caminata al aire libre Camine durante seis minutos en terreno plano a un ritmo constante. Al finalizar, consulte los resultados en la aplicación Salud de su iPhone.

El reloj registra parámetros que, combinados, ofrecen un diagnóstico preventivo.

Qué datos mide el Apple Watch y qué significan

Frecuencia cardíaca (HR): Evalúa la respuesta del corazón al esfuerzo físico.

Evalúa la respuesta del corazón al esfuerzo físico. Distancia total recorrida : Refleja la capacidad física general y la tolerancia al ejercicio.

: Refleja la capacidad física general y la tolerancia al ejercicio. VO2 máx : Indica la eficiencia con la que el cuerpo utiliza el oxígeno; es un marcador clave de condición aeróbica.

: Indica la eficiencia con la que el cuerpo utiliza el oxígeno; es un marcador clave de condición aeróbica. Saturación de oxígeno (SpO₂) : Permite detectar hipoxemia o limitaciones respiratorias.

: Permite detectar hipoxemia o limitaciones respiratorias. Ritmo cardíaco de recuperación : Mide qué tan rápido se estabiliza el corazón después del esfuerzo; cuanto más rápido, mejor condición.

: Mide qué tan rápido se estabiliza el corazón después del esfuerzo; cuanto más rápido, mejor condición. Longitud del paso: Un dato fundamental para evaluar estabilidad, fuerza muscular y control neuromotor.

La longitud del paso y la respuesta del corazón al esfuerzo son datos clave que el Apple Watch registra para alertar sobre riesgos de salud. (Canva/Canva)

¿Por qué importa la longitud del paso?

A diferencia de otras métricas más conocidas, la longitud del paso (stride length) es uno de los indicadores más sensibles para detectar problemas de salud antes de que se vuelvan evidentes.

El Apple Watch estima este parámetro combinando sensores de movimiento y GPS para identificar:

Riesgo de caídas: Un paso más corto suele ser una compensación inconsciente ante la inestabilidad.

Un paso más corto suele ser una compensación inconsciente ante la inestabilidad. Debilidad muscular y fatiga.

Alteraciones neuromotoras .

. Rendimiento cardirrespiratorio.

Dato clave: Un paso irregular o un acortamiento progresivo en el tiempo es, a menudo, la primera señal de alerta de una alteración física que requiere seguimiento médico profesional.

Cuándo buscar valoración médica

Aunque estas herramientas son aliadas del bienestar, no sustituyen el diagnóstico profesional. Se recomienda buscar valoración médica si durante la prueba experimenta:

Disnea intensa (falta de aire marcada) o dolor en el pecho.

(falta de aire marcada) o dolor en el pecho. Mareo, desorientación o fatiga extrema.

Saturación de oxígeno por debajo del 90%.

Una distancia recorrida menor a 350 metros .

. Un acortamiento progresivo y evidente en la longitud de sus pasos.

El uso de estas métricas permite detectar cambios tempranos, optimizar programas de ejercicio o rehabilitación y mejorar la calidad de vida mediante el seguimiento constante de la salud cardiopulmonar.