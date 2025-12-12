11 apps con IA que le ayudarán a cuidar su salud y la de los suyos

Las apps de salud pueden medir frecuencia cardíaca, respiratoria y niveles de estrés sin equipos especializados.

La salud digital ya no está solo en hospitales: muchas de las herramientas médicas basadas en Inteligencia Artificial (IA) están integradas directamente en los teléfonos que casi todos usamos.

Desde medir la frecuencia cardíaca hasta vigilar la memoria, evaluar el riesgo de caídas o alertar sobre interacciones entre medicamentos, su celular puede funcionar como un apoyo clínico preventivo.

“La mayoría del país tiene un teléfono inteligente, cerca del 90%. ¿Pero qué información puede guardar este dispositivo y cómo nos puede potenciar en la medicina? Eso es lo que la IA nos va a potenciar“, explica Adrián Castillo, especialista en Inteligencia Artificial aplicada en la medicina, de Mediglobal y parte de la red médica Medismart.

Estas son las principales aplicaciones y funciones con IA, qué mide cada una y cómo pueden ayudarle a tomar mejores decisiones de salud (siempre acompañadas por criterio médico).

1. Medisafe

Funciona para recordatorios y prevención de errores en la toma de medicamentos. Permite:

Registrar medicamentos y horarios.

Recibir recordatorios.

Compartir el plan con familiares.

Detectar interacciones peligrosas entre fármacos.

Ideal para adultos mayores, cuidadores y personas con múltiples tratamientos.

Aplicación gratuita, 90% de confiabilidad y menos de 5% de alucinación (probabilidad de que invente datos).

2. Google Fit

Para frecuencia cardíaca, respiratoria y actividad.

Mide frecuencia cardíaca y respiración usando solo la cámara del teléfono .

. Permite detectar valores fuera de rango que pueden motivar una consulta.

Útil para telemedicina: el médico decide si requiere atención presencial o seguimiento desde casa.

Aplicación gratuita, 90% de confiabilidad y menos de 5% de alucinación.

3. FindMyKids

Funciona para seguridad y supervisión digital de menores.

Muestra ubicación en tiempo real .

. Permite revisar el uso de aplicaciones en el teléfono del menor.

Emite alertas de comportamientos riesgosos o actividad inusual.

De acuerdo con el especialista, esta aplicación es relevante para proteger a los menores, tomando en cuenta que han ocurrido incidentes en otros países donde chatbots dieron respuestas inapropiadas.

Aplicación gratuita, 95% de confiabilidad y baja alucinación.

4. Open Evidence

Sirve para buscar evidencia científica confiable usando IA.

Ayuda a validar información médica que circula en internet.

Resume estudios y guías clínicas.

Reduce el riesgo de desinformación en temas de salud.

Es gratuita, tiene un 93% de confiabilidad y muy baja alunicación.

5. MyFitnessPal

Funciona para registrar alimentación, calorías y metas de peso.

Registra macros (proteínas, grasas, carbohidratos).

(proteínas, grasas, carbohidratos). Muestra progresos y patrones de alimentación.

Ayuda al médico o nutricionista a entender hábitos.

Aplicación premium (de pago), 88% de confiabilidad y baja alucinación.

6. SARAH IA (OMS)

Sirve como apoyo emocional y educación en salud pública.

Herramienta digital desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) .

. Incluye ejercicios de regulación emocional , respiración y primeros auxilios psicológicos .

, respiración y . Basada en evidencia de salud pública y lineamientos oficiales de la OMS.

Es gratuita, tiene un 97% de confiabilidad y muy baja alunicación.

7. Salud / Apple Health

Permite un monitoreo integral: movilidad, salud mental, memoria y más. Incluye módulos clínicos validados para:

Cuestionarios de ansiedad, bienestar y salud mental .

. Longitud del paso, velocidad de marcha y riesgo de caídas .

. Registro de medicamentos, sueño y ciclos saludables.

Pruebas de interacción cognitiva a través del uso diario del dispositivo.

Privacidad local: Los datos no salen del dispositivo sin permiso.

Aplicación gratuita (integrada en iOS), 95% de confiabilidad y menos de 5% de alucinación.

8. Daylio / journaling emocional

Registro de bienestar al ser un diario emocional y de gratitud.

El usuario selecciona estados de ánimo y actividades sin necesidad de escribir.

Permite ver patrones en estrés, sueño o motivación.

Útil como complemento para seguimiento clínico.

Aplicación gratuita, 90% de confiabilidad y baja alucinación.

9. Google Lens

Sirve para tamizaje visual orientativo de lesiones cutáneas.

Tiene una función de búsqueda visual que utiliza IA para comparar fotos de la piel con imágenes similares en la web.

Ofrece una orientación inicial sobre posibles condiciones dermatológicas que podrían requerir consulta.

Nota: Útil como herramienta inicial, no como diagnóstico.

Aplicación gratuita, 80–85% de confiabilidad y alucinación media (depende de la calidad de la imagen).

10. HeartTrends

Evalúa riesgo cardíaco mediante variabilidad cardíaca (HRV).

Analiza el sistema nervioso autónomo.

Ofrece una “prueba de esfuerzo sin esfuerzo” desde reposo.

desde reposo. Ayuda a detectar alteraciones del estrés fisiológico o riesgo cardiovascular temprano.

Aplicación premium, 92% de confiabilidad y con menos de 5% de alucinación.

11. Eko 500 (Eko DUO)

Sirve para análisis cardíaco con estetoscopio digital + ECG 1D.

Detecta soplos con IA.

con IA. Identifica fibrilación auricular y ritmos irregulares.

y ritmos irregulares. Genera datos que pueden enviarse al médico.

Dispositivo médico, 95% de confiabilidad y menos de 3% de alucinación.

El Apple Watch también tiene herramientas que que hoy se utilizan para evaluar riesgo de caídas y capacidad cardiopulmonar. (Canva/Canva)

Protocolos y métricas complementarias con Apple Watch

Además de las aplicaciones, existen métricas relevantes disponibles con el Apple Watch:

Prueba de marcha de 6 minutos (6MWT): Evalúa capacidad cardiopulmonar, distancia, recuperación y VO₂ máx.

Evalúa capacidad cardiopulmonar, distancia, recuperación y VO₂ máx. Longitud del paso: Permite anticipar riesgo de caídas, fragilidad, problemas musculares o neurológicos.

Permite anticipar riesgo de caídas, fragilidad, problemas musculares o neurológicos. Variabilidad cardíaca (HRV): Indicador clave de estrés, recuperación y equilibrio autonómico.

Indicador clave de estrés, recuperación y equilibrio autonómico. Speed Tapping Test: Basado en tocar la pantalla siguiendo números u órdenes simples. Permite identificar lentitud motora (bradicinesia), fatiga muscular y cambios en tiempo de reacción. Útil para deterioro cognitivo temprano o enfermedades neuromusculares.

Regulación y consentimiento: lo que el usuario debe exigir

Organismos internacionales establecen que toda aplicación o dispositivo de salud con IA debe informar:

Qué tipo de IA utiliza.

Qué datos procesa.

Si guarda información fuera del país.

Si el paciente puede negarse sin perder calidad en el servicio.

Exactitud, sensibilidad y nivel de alucinación (ideal: <5%).

Para proteger su privacidad, el especialista recomienda: