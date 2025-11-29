Mi Bienestar

El riesgo cardiológico que no depende del colesterol| Videopodcast Mi Bienestar Ep. 7

La disección coronaria puede causar un infarto incluso sin colesterol alto. En este episodio explicamos en qué consiste, por qué ocurre y qué señales deben encender alertas.

Por Yucsiany Salazar
La disección coronaria puede causar un infarto incluso en personas jóvenes o sin colesterol alto.
La disección coronaria puede causar un infarto incluso en personas jóvenes o sin colesterol alto.







Disección coronariaCardiologíaSaludVideopodcast Mi bienestarMi bienestar
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

