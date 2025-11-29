El riesgo cardiológico que no depende del colesterol| Videopodcast Mi Bienestar Ep. 7

Hay un riesgo cardiológico capaz de causar un infarto, pero no tiene que ver con colesterol alto ni con arterias llenas de placa. Se trata de la disección coronaria y, aunque es poco conocida, está ganando atención por la manera silenciosa en que se manifiesta y porque muchas veces se confunde con estrés o ansiedad.

En este nuevo episodio de Mi Bienestar, conversamos con Andrés Garzona, cardiólogo preventivo y deportivo de Zenit, quien explica por qué ocurre, cuáles son sus señales y cuándo consultar a un médico. Le invitamos a dedicar 14 minutos a su bienestar.