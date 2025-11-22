Mi Bienestar

Estos son los medicamentos que más dañan el ambiente cuando se desechan de forma incorrecta

Conozca cuáles medicamentos contaminan más el ambiente, cómo identificarlos en casa y la forma correcta de desecharlos para evitar riesgos a la salud y al ecosistema.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
El desecho inadecuado de medicamentos permite que sus componentes lleguen al agua y al suelo, afectando especies y ecosistemas.
El desecho inadecuado de medicamentos permite que sus componentes lleguen al agua y al suelo, afectando especies y ecosistemas. (Canva/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mi bienestarMedicamentosSaludAmbienteFarmacia
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.