WhatsApp llegó al Apple Watch: estas son las funciones que ahora podrá usar desde su muñeca

La versión beta ya está disponible y permite una experiencia más completa en el Apple Watch, similar a la del teléfono

Por Europa Press
WhatsApp lanzó una app beta para Apple Watch que permite enviar textos, audios y ver imágenes desde el reloj.
WhatsApp lanzó una app beta para Apple Watch que permite enviar textos, audios y ver imágenes desde el reloj.







