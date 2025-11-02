WhatsApp llegó al Apple Watch: estas son las funciones que ahora podrá usar desde su muñeca

WhatsApp lanzó una app beta para Apple Watch que permite enviar textos, audios y ver imágenes desde el reloj.

WhatsApp comenzó a probar su primera aplicación oficial para Apple Watch, lo que marca un cambio importante en cómo los usuarios de este dispositivo acceden a la plataforma de mensajería.

Hasta ahora, las personas solo podían recibir notificaciones y responder mensajes de forma básica desde sus relojes inteligentes. Esa funcionalidad limitada impedía una experiencia completa. Sin embargo, eso cambió con el lanzamiento de la versión beta compatible con el sistema operativo watchOS.

La aplicación se encuentra disponible para algunos usuarios a través del programa TestFlight, luego de instalar la versión iOS 25.32.10.71. Con esta actualización, WhatsApp ya funciona de manera más integrada en el Apple Watch.

Entre las nuevas funciones, los usuarios ahora pueden:

Acceder a la lista de chats recientes directamente desde el reloj

directamente desde el reloj Leer y responder mensajes de manera más cómoda

Enviar mensajes de texto, emojis o audios

Dictar respuestas mediante entrada de voz

Ver imágenes y videos sin necesidad de usar el teléfono

Estas mejoras permiten una experiencia mucho más cercana a la que se tiene en el teléfono inteligente, ya que la interfaz es similar a la del dispositivo móvil, pero adaptada a la pantalla del reloj.

Además, por primera vez, los usuarios podrán buscar conversaciones específicas y enviar mensajes de manera independiente de las notificaciones, algo que no era posible en versiones anteriores.

No obstante, esta aplicación requiere un iPhone enlazado para funcionar, ya que se comporta como una extensión del teléfono, y no como una aplicación autónoma. También es necesario tener instalado watchOS 10.0 o posterior.

Esta es la primera versión de WhatsApp con soporte oficial para relojes Apple. Anteriormente, la compañía había tardado en lanzar una versión optimizada para dispositivos con iPadOS, la cual solo estuvo disponible hasta mayo pasado.

El medio especializado WaBetaInfo accedió a esta nueva versión y confirmó las funcionalidades disponibles en la app, que Meta desarrolló con el objetivo de ampliar las posibilidades de comunicación desde dispositivos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.