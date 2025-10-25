Tecnología

Nuevo archivo malicioso en WhatsApp puede suspender su cuenta sin previo aviso

Una nueva modalidad de ciberataque se propaga en WhatsApp con el envío de un archivo .zip que, al abrirse, activa un virus capaz de comprometer su cuenta

Por O Globo / Brasil / GDA
El malware SORVEPOTEL se propaga vía WhatsApp con archivos .zip. Puede suspender cuentas por spam y robar información personal.
El malware SORVEPOTEL se propaga vía WhatsApp con archivos .zip. Puede suspender cuentas por spam y robar información personal. (Canva/Canva)







