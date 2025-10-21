Tecnología

WhatsApp esconde estas 7 funciones que pocos usan y pueden facilitarle el día a día

Funciones útiles y poco conocidas de WhatsApp pueden optimizar el uso diario de la aplicación en su celular

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
WhatsApp incluye funciones escondidas que ayudan a organizar mejor los chats y mejorar la privacidad del usuario.
WhatsApp incluye funciones escondidas que ayudan a organizar mejor los chats y mejorar la privacidad del usuario. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGWhatsApp
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.