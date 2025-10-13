Tecnología

Estos documentos jamás deberían escanearse con WhatsApp

La nueva función de WhatsApp facilita escanear documentos, pero puede poner en riesgo su información personal si no toma precauciones

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
WhatsApp permite escanear documentos, pero ciertos archivos podrían ser usados para fraudes si no se manejan con cuidado.
WhatsApp permite escanear documentos, pero ciertos archivos podrían ser usados para fraudes si no se manejan con cuidado. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaWhatsApp
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.