Paso a paso: esta nueva función de WhatsApp le permite escanear documentos sin instalar otras aplicaciones

WhatsApp añadió una herramienta para escanear documentos. Esta función está disponible en Android y iOS y no requiere apps adicionales.

WhatsApp habilitó una nueva opción que permite escanear documentos directamente desde la aplicación, sin necesidad de descargar otras herramientas. Esta función ya está disponible para usuarios de Android y iOS.

La funcionalidad se volvió útil para personas que necesitan digitalizar documentos para trámites escolares, laborales o personales, sin ocupar espacio extra en su celular con otras apps.

Meta, la empresa responsable de WhatsApp, integró esta opción en las herramientas para compartir archivos. Aunque se lanzó hace meses, permaneció poco visible. Por esa razón, recientemente se anunció su incorporación como una función destacada dentro de la aplicación.

¿Cómo se escanean documentos desde WhatsApp?

Para utilizar esta herramienta, debe seguir estos pasos:

Prepare los papeles físicos que desea escanear. Acomódelos en el orden correcto para facilitar el proceso. Ingrese a WhatsApp y abra el chat al que desea enviar el documento o uno personal donde pueda almacenarlo. Presione el ícono del clip, ubicado junto a la cámara, y seleccione la opción “Documento”. Pulse en “Escanear documento”. Se activará la cámara para que capture las imágenes. Puede reorganizar el orden si se equivoca. Toque el botón “+” para añadir más páginas al archivo digital. Ajuste brillo, contraste y tamaño si lo considera necesario. Al finalizar, presione “Siguiente”. Escriba una descripción si lo desea y envíe el documento escaneado.

¿Cuáles son las ventajas de escanear documentos desde WhatsApp?

Esta herramienta ofrece beneficios importantes:

Evita descargar otras aplicaciones para escanear, lo que ahorra espacio de almacenamiento.

para escanear, lo que ahorra espacio de almacenamiento. Facilita el proceso con una interfaz intuitiva.

con una interfaz intuitiva. Incluye funciones de edición , como ajustes de brillo, contraste y tamaño.

, como ajustes de brillo, contraste y tamaño. Brinda dos modos de captura: manual (usted toma la fotografía) o automático (el dispositivo captura la imagen al detectar el documento).

Con esta nueva función, WhatsApp se posiciona como la única red social que permite escanear documentos de forma nativa. Esta solución resulta útil para quienes requieren digitalizar archivos de manera rápida y segura.

