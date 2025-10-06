Tecnología

Paso a paso: esta nueva función de WhatsApp le permite escanear documentos sin instalar otras aplicaciones

Con esta herramienta, ahora puede digitalizar papeles importantes de manera sencilla desde su celular

Por El Universal / México / GDA
WhatsApp añadió una herramienta para escanear documentos. Esta función está disponible en Android y iOS y no requiere apps adicionales.
WhatsApp añadió una herramienta para escanear documentos. Esta función está disponible en Android y iOS y no requiere apps adicionales. (Canva/Canva)







